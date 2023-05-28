آثار الفيوم: وادي الحيتان بيئة طبيعية للحيوانات المهددة بالانقراض

هياكل وادى الحيتان ، يعود عمرها إلى حوالي 4 ملايين عام وهذه الحفريات لهياكل متحجرة لحيتان بدائية وأسنان سمك القرش وأصداف وغيرها من الحيوانات البحرية التى تعتبر متحفاً مفتوحاً كما يوجد نبات الشورة متحجر داخل صخور لينة.

يقول سيد الشورة مدير عام منطقة آثار الفيوم ترجع أهمية وادى الحيتان لأنه بيئة طبيعية للحيوانات المهددة بالانقراض مثل الغزال الأبيض والغزال المصرى وثعلب الفنك وثعلب الرمل والذئب والطيور المهاجرة النادرة مثل صقر شاهين وصقر الغزال والصقر الحر والعقاب النسارى وأنواع أخرى من الطيور المهاجرة مثل أنواع البط والسمان والتفلق وأنواع البلشون والعنز وغيرها . ومن النباتات البرية مثل: الأتل - الرطريط الأبيض - العاقول - السمار - الغاب - البوص - الغردق - الحلفا وغيرها.

أضاف الشورة : بأن منظمة الأمم المتحدة (اليونسكو) في اجتماع لجنة التراث العالم في يوليو عام 2005 سجلت منطقة وادى الحيتان فى قائمة المحميات الطبيعية كأول موقع طبيعى مصرى كأول وسادس موقع عربي يتم تسجيله فى قائمة اليونسكو كتراث طبيعى عالمى، باعتبارها تضم حفريات لنوع منقرض من الحيتان في الصحراء الغربية بمصر، الأمر الذى ساعد العلماء على معرفة مراحل تطور حياة هذا الكائن الثديي الذي تحول على مر السنين من كائن بري إلى كائن بحري، وأثبتت الحفريات التى أجريت على أن الحيتان كانت في المرحلة الأخيرة من التطور أي قبل أن تتبدل أطرافها لتتمكن من العيش في المحيطات، وقالت اليونسكو إن المنظقة تحتوى على أعداد حفريات كبيرة من الحيتان كما أنها فريدة فى درجة جودتها تجعلها فريدة من نوعها.

ويضيف الدكتور نبيل حنضل خبير سياحى بالفيوم، تتميز منطقة وادى الحيتان بنظام بيئى فريد من حيث وجود الأراضى الرطبة والتراكيب الجيولوجية والعيون المائية والحفريات النادرة كما تتواجد مجموعة كبيرة من هياكل الحيتان يصل عددها إلى 406 هياكل منها ‏205‏ هياكل عظمية كاملة ترجع إلى 40 مليون عام بالإضافة إلي وجود الكثير من الحيوانات والأسماك الأخري مثل :‏ القروش والأسماك العظمية وعروس البحر والدرافيل‏ وتعد هذه المنطقة من أجمل بقاع العالم لوجود التلال الرملية الصغيرة والنتوءات الصخرية من الحجر الرملى ذات الأشكال المتنوعة التى أعطت للمنطقة هذه الأهمية العالمية.

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