طالبات الفيوم يحققن التفوق في مسابقة الطفل المبدع على مستوى الشرق الأوسط

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، فى مسابقة الطفل المبدع على مستوى الشرق الأوسط ، والذي نظمته مؤسسة مصر الحياة للإستشارات والتدريب.

حيث فازت الطالبة ريتاج عصام رمضان محمد - مدرسة الرسالة الخاصة بالفيوم، بمركز التميز والإبداع على مستوى الشرق الأوسط، في مهرجان الطفل المبدع.

كما فازت الطالبة منة الله مصطفي عبدالحميد - مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي بسنورس، بالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، في مهرجان الطفل المبدع.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للفائزين فى المسابقة، كما قدمت رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على الطالبات، الأستاذة ياسمين مصطفي غنيم بمدرسة عثمان بن عفان بسنوس ، والأستاذة ميرنا طارق محمود بمدرسة الرسالة بالفيوم ، وكذلك رسالة شكر لفريق العمل بمهرجان الطفل المبدع الدولي 2023.

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