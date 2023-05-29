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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشييع جثمان ضابط المخابرات الفلسطيني بعد استشهاده برصاص الاحتلال الإسرائيلي

صدى البلد

شيع العشرات من الفلسطينيين، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد الضابط في المخابرات الأسير المحرر أشرف محمد إبراهيم، الى مثواه الأخير في مقبرة شهداء الحي الشرقي في جنين.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين، باتجاه منزله لإلقاء نظرة الوداع الأخير على جثمان الشهيد، قبل أن ينقل إلى مسجد المدينة، حيث أدى المشيّعون صلاة الجنازة عليه.

استشهاد ضابط في المخابرات الفلسطينية برصاص قوات الاحتلال

وشارك في مراسم التشييع مدير جهاز المخابرات العامة العميد أحمد أبو حديد وضباط الجهاز.

وكان قد استُشهد شاب فلسطيني يدعى أشرف محمد أمين ابراهيم، 38 عاما، اليوم الاثنين، متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين.

وأفاد مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد لـ"وفا"، أن الشاب توفي متأثرا بجروح أصيب بها خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام مدينة جنين، وهو ضابط في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.

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