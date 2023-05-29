استشهاد ضابط في المخابرات الفلسطينية برصاص قوات الاحتلال

استُشهد شاب فلسطيني يدعى أشرف محمد أمين ابراهيم، 38 عاما، اليوم الاثنين، متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين.

وأفاد مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد لـ"وفا"، أن الشاب توفي متأثرا بجروح أصيب بها خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام مدينة جنين، وهو ضابط في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن الشاب إبراهيم استشهد متأثرا بإصابته برصاصتين متفجرتين واحدة في البطن تسببت بتفتت الكبد، والثانية في الصدر اخترقت الرئة.

ثمانية فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي، واعتُقل ستة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة جنين.