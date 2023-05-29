تحت حماية الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال.

وأفادت تقارير بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم.

كان قد أصيب فجر اليوم الاثنين، ثمانية فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين بالضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا آخر من الشبان.



وقالت مصادر فلسطينية لوكالة “وفا” إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين.