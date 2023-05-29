مياه الفيوم تستقبل وفد "إيجاك" لاستمرار اعتماد شهادة الأيزو للمعمل المركزي للشرب

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، وفد المراجعة البينية من مجلس الاعتماد الوطنى (إيجاك) على مدار 3 أيام متتالية؛ لاستمرار اعتماد شهادة الأيزو للمعمل المركزى لمياه الشرب، ومعمل المعايرة بالإدارة العامة للجودة والذى يضم كلا من د. شيرين إسماعيل عبد المعز، قائد فريق التقييم، وأشرف أحمد عمر، مقيم فنى للمعايرة، وأحمد محمد الدسوقى، مقيم فنى للمعايرة، ود. سليم جابر طلخان، مقيم فنى للكيمياء، ود. محمد توفيق عبد الغنى، مقيم فنى للميكروبيولوجى، د. رانيا أحمد حسن، ممثل الإيجاك.

وأكد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، على الاهتمام بالتطوير المستمر لنظام العمل واستحداث أجهزة جديدة لتواكب التطورات الحديثة فى مجال إنتاج مياه الشرب لضمان حصول المواطنين على مياه شرب نظيفة وآمنة بجودة عالية مطابقة للمواصفات القياسية العالمية.

ونوه بإدخال أجهزة جديدة للاعتماد بالمعمل المركزى وتوسعة لمجال الاعتماد بمعمل المعايرة لجهازى قياس الأس الهيدروجينى والتوصيلية بجانب أجهزة الحراريات والحجوم والموازين لإجراء المعايرات لأجهزة معامل الشركة المياه والصرف وإجراء التحاليل والمعايرات للجهات الخارجية فى مجال الإعتماد بشهادة الأيزو.

فى سياق متصل، أشاد فريق التقييم بمجهود العاملين بالمعامل، والحرص على التطوير المستمر لنظام العمل.

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