النشرة الدينية.. الأوقاف تعلن إجازة الأربعين النووية على يد أحمد عمر هاشم.. و3 أدعية لتهدئة النفس والأعصاب

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية عدد من الفتاوى والقضايا التي تهم المواطنين ويبحثون عنها، نبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية.
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