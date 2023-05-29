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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. الأوقاف تعلن إجازة الأربعين النووية على يد أحمد عمر هاشم.. و3 أدعية لتهدئة النفس والأعصاب

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية عدد من الفتاوى والقضايا التي تهم المواطنين ويبحثون عنها، نبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية. 

دعاء التوفيق والتيسير في العمل.. احرص عليه بعد الفجر أو في جوف الليل

 

لأول مرة.. الأوقاف تعلن إجازة الأربعين النووية على يد أحمد عمر هاشم

 

رئيس تيار الحكمة الوطني يدعو شيخ الأزهر لزيارة العراق

 

هل يجوز الحج بتأشيرة زيارة للسعودية ؟.. على جمعة: يجوز بشرط

 

دعاء لتهدئة النفس والأعصاب.. أدركه بـ 3 كلمات نبوية لاتقدر بثمن

 

كيف تستعد للحج من الآن.. اعرف المناسك خطوة بخطوة

 

هل تجوز الصلاة على النبي في جماعة ؟.. اعرف رأي الشيخ الشعراوي

 

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