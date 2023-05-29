دعاء التوفيق والتيسير في العمل.. احرص عليه بعد الفجر أو في جوف الليل

يتمنى كل شخص التيسير والتوفيق في العمل والنجاح والتقدم، ولا يتحقق ذلك إلا بالجد والاجتهاد وحسن التوكل على الله عز وجل، والأخذ بالأسباب، والى جانب ذلك يجب اللجوء إلى الله بالدعاء والمناجاة ليتحقق ما تريد.

دعاء التوفيق والتيسير في العمل

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم ارزقني رزقاً لا تجعل لأحدٍ فيه منه، ولا في الأخرة عليه تبعه برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، رب اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني، يفقهوا قولي.

اللهم اجعل لي من كل عمل اعمله والطريقة التي اعمل بها سببا لنيل الهداية ، والسعادة وسرور لي ولكل من أقابله في هذا اليوم، اللهم إني اشهد بعلمك الواسع وقدرتك العظمية على كل ما يجري بداخل هذه الجدران من كلام وأفكار وقرارات.

اللهم صب علينا الخير صباً صباً ولا تجعل عيشنا كداً كداً.

أقوى دعاء للتوفيق والنجاح في العمل

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقربه، وإن كان عسيراً فيسره. وإن كان قليلاً فأكثره، وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت

قول الرسول صلى الله عليه وسلم “اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.

هل دعاء المسافر مستجاب

يستحب أن يدعو المسافر لنفسه ولغيره، فالمرض والسفر هما من الأحوال التي يرجى فيها استجابة الدعاء وتلبية المطالب، ويستحب للمسافر الدعاء بما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ، حيث كان يقول:"الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل" وإذا رجع قالهن وزاد فيهن «آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون» (رواه مسلم).

وعن عبدالله بن سرجس، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، والحور بعد الكون، ودعوة المظلوم، وسوء المنظر في الأهل والمال». رواه مسلم.