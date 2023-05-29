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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سماء سوداء| شاهد.. حرائق غابات في كندا تخرج عن السيطرة

حرائق غابات في كندا
حرائق غابات في كندا

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن حرائق الغابات في كندا، والتي خرجت عن السيطرة مؤخرا.

 

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وأوضح التقرير ، أن السماء في كندا تحولت على ظلام وظهرت غمامة مرعبة في سماء مناطق الحرائق .

وتابع التقرير، أنه هناك حرائق مستمرة في نوفا سكوتيا الكندية، وأعلنت السلطات الكندية حالة الطوارئ لمدة 7 أيام للسيطرة على الحرائق.

وأكمل التقرير، أن السلطات الكندية أكدت خروج حرائق الغابات عن السيطرة، ويتم إجلاء الآلاف من منازلهم بعد اقتراب النيران من المناطق السكنية .

ولفت التقرير ، إلى أن نيران الحرائق التهمت عددا من المنازل بالفعل، وحرائق الغابات مستمرة منذ أسابيع في كندا رغم هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

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