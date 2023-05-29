إعلان حالة الطوارئ .. حرائق الغابات تشعل شرق كندا

أعلن مدينة هاليفاكس في شرق كندا، اليوم الإثنين، حالة الطوارئ المحلية بعد أن تسببت حرائق الغابات في عمليات إجلاء واسعة وانقطاع التيار الكهربائي.

وقالت السلطة البلدية في عاصمة مقاطعة نوفا سكوتيا في بيان صحفي: "يعمل المستجيبون في حالات الطوارئ على مدار الساعة للحفاظ على سلامة الناس وتقليل التهديدات التي تشكلها الحرائق".

وأثارت الحرائق أعمدة هائلة من الدخان فوق ميناء المدينة.

وقالت البلدية إن حالة الطوارئ ستكون سارية لمدة سبعة أيام، ما لم يتم رفعها أو تمديدها.

وأضافت على تويتر إن نوفا سكوتيا باور قد قطعت الكهرباء مؤقتا في المنطقة .

وقالت شركات الاتصالات بما في ذلك روجرز وبيل بيل كندا في المنشورات على تويتر إن بعض العملاء في المجتمعات الذين تم إجلاؤهم بسبب حرائق الغابات قد يواجهون تعطيل الخدمات.

وهذا الشهر، أعلنت مقاطعة ألبرتا الغربية عن حالة الطوارئ الإقليمية بعد أن أُجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص من منازلهم مع اندلاع حرائق الغابات غير المسبوقة.