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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا والهند والصين يوجهون ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إن التحول للتعامل بالعملات الوطنية في التجارة والتخلي عن الدولار الأمريكي سيكون له تأثير جيد على الاقتصاد العالمي.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب زيارته إلي كينيا: "هذه عملية موضوعية وستكتسب زخما ونعتقد أن هذا سيكون له تأثير علاجي على الاقتصاد العالمي وعلى التجارة الدولية والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية".

مشاركة أمريكا اللاتينية وآسيا وإيران والهند والصين

وأضاف أن “المستقبل يكمن في المدفوعات بالعملات الوطنية.. وهذا لا ينطبق فقط على البلدان الأفريقية، لكن أيضًا على أمريكا اللاتينية، الشركاء من آسيا وإيران والهند والصين”.

وقال لافروف، إن “العمل على زيادة استخدام العملات الوطنية  في دول منظمة شنغهاي للتعاون والتي تضم روسيا والصين والهند وخمس دول أخرى لم يعد من الممكن إيقافه”.

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وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الجانب الروسي يواصل عملية الانتقال إلى استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية.

لافروف العملات الوطنية الاقتصاد العالمى الدولار الدولار الأمريكى

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