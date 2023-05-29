صفاء أبو السعود تشارك في مهرجان الإبداع غدا

تشارك غدا الفنانة صفاء أبو السعود، في حفل ختام الموسم الـ ١١ لمهرجان إبداع الذي تقيمه سنويا وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المجالات الثقافية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، حيث تقوم الفنانة صفاء أبو السعود بإلقاء الكلمة الخاصة بلجان التحكيم.

الحفل يحضره كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وحشد كبير من الإعلاميين ونجوم الفن الذين يتم تكريمهم في الحفل ومنهم د. أشرف زكي نقيب الموسيقيين، اسم الفنان خالد صالح، محمد رياض، منال سلامة والكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال.

وتشارك صفاء أبو السعود ضمن لجنة تحكيم المسابقة التي تبلغ جوائزها 358 ألف جنيه كلا من المخرج الكبير د. عادل عبده، والمخرج الكبير د. عبدالله سعد.

صفاء أبو السعود

جدير بالذكر أن المسابقة تشارك بها 9 جامعات هي منتخب أكاديمية الفنون، جامعة سيناء، المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، جامعة سوهاج، جامعة المنصورة، جامعة حلوان، منتخب أكاديمية الفنون بالإسكندرية، جامعة بورسعيد، جامعة عين شمس.

صفاء أبو السعود فى الحفل السنوى لمؤسسة رتيبة الحفنى

وشاركت الفنانة صفاء أبو السعود خلال يناير الماضي بصحبة الفنانة نهال عنبر والإعلامي طارق علام والفنانة نيفين رجب، فى الحفل السنوى لمؤسسة رتيبة الحفنى، الجمعة، على مسرح معهد الموسيقى العربية برمسيس.

وافتتح الحفل بكلمة للإعلامى "طارق علام"، الذى أشاد بنشاط ومجهودات المؤسسة، وماحقته علا عبيد رئيس المؤسسة وابنة الراحلة الدكتورة رتيبة الحفني رئيس دار الأوبرا سابقا، من نجاحات لأبناء المؤسسة طوال أعوام مضت وحتى الآن، سواء فى المجال الفني أو فى مجال الأعمال والحرف اليدوية.