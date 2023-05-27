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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميار الببلاوي تبوح بتفاصيل مثيرة ضد وفاء مكى

ميار الببلاوى
ميار الببلاوى

نشرت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي تعليقا جديدا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تكشف فيه تفاصيل جديدة عن أزمتها مع الفنانة وفاء مكى.

وقالت ميار الببلاوى فى تعليقها :"حسبي الله ونعم الوكيل" وانهالت عليها عديد من التعليقات حيث قال لها : "انتي اللي فتحتي الباب ده علي نفسك و خليتي واحده مذنبه عايشه دور الضحيه".

كما وجه متابع اخر لميار الببلاوى اللوم قائلا : "انتي اللي جبتيه لنفسك حوار بقاله 23سنه واتقفل وخلاص طالعه تتكلمي ليه في تاني اهو كله ركب الترند علي حس الحلقه بتاعتك والله اعلم الحقيقه فين".

لترد ميار الببلاوى قائلة : "ندمانه ندم عمرى بس فضلوا يضغطوا عليا هى وشوية المنتفعين وقلتلها ان ده مجرد استنتاج وملوش اى اصل قانونى قالتلى قولى بس قدام ابنى وهيبقى كتر خيرك".

وهاجم متابع اخر ميار الببلاوى قائلا : "طلعت اعترفت انها كانت كاتمه شهادة حق كانت هتبرأ صحبتها من السجن ولما الناس هاجموها غيرت كلامها". 

وترد ميار الببلاوى عليه قائلة : “يا ه ايه المفهوميه دى اولا لا اعترفت ولا تبراء انا قلت من اول يوم كلامى لا يعد شهاده وسالت من سنين قالولى كلامك لا هيقدم ولا ياخر وفنانين كبار قالوا شهادتهم اتهموا بالشهاده الزور وخدوا سنه مع ايقاف التنفيذ وانا مرجعتش عن شهادتى الى هى استتناج فقط مش شهاده انا غيرت وجه نظرى ان فى شك انها بريئة". 

وأضافت ميار الببلاوى : "وانا تعبت المفروض لما واحده يبقى عندها ستين سنه تتقى الله وتفكر فى اخرتها مش تجرى ورا شهره وتكذب وتدوس على حد ساعدها لوجه الله".

وأشارت ميار : "سوال لو رايحه مشوار وماشيه فى طريق وحاسه انك ماشيه صح وفجاءه شوفتى يافطه انك ماشيه غلط هتكملى ولا تقفى وتلفى وترجعى تاخدى اتجاه صح انا ميهمنيش الناس يهمنى رب الناس اللى هيدافع عنى وعالم بنيتى وهو احكم الحاكمين منهم لله بدعى عليهم فى كل سجده". 

وأوضحت ميار الببلاوى : "صعبان عليا اسمى وسمعتى ودعا الناس عليا من غير ميفهموا ودموع التماسيح وعصر العينين الى دخل عليهم وصدمتى فى الاصدقاء الى لا يوتمنوا على اى كلمه واتعلمت انى مفضفضش مع حد". 

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ميار الببلاوى

وعلقت متابعه اخرى قائلة : "انتي قلتي اللي عندك اول مرة ليه تاني يوم تطلعي تقولي دي مجرمة انا قريت التحقيق و عرفت كل حاجة و كلامي في الاول كان كلام مرسل .. طالما في كل الاحوال ماشوفتيش بعينك حاجة كنتي تقولي اللي عندك و تسكتي بدون اتهامات انها فعلا مجرمة .. يعني انتي ماشوفتيهاش بعينك بتعذب حد و اكيد طالما خدت حكم يبقا الورق كان متستف ضدها فعلا و مش محتاجة فقاقة عشان تقولي اصلي ماكنتش قريت التحقيق في الاول .. ربنا ينصرها و ينصر كل مظلوم.

وترد عليها ميار الببلاوى : "انا استندت لاستنتاجات اولها جواب اللى لقيت ان ابو ابنى كتبه علشان كان خايف ارجع الوسط وعلشان ارضى ارجع معاه بلده سوريا وثانيها جارتها مدام هدى سليمان الى حكتلى الصريخ اللى كانت بتسمعه ورأها شاهد العيان اللى اقسم انه شاف وناس بالهبل كلمونى بعد عرض الحلقه خليت المستشار بتاعى جاب كل الحيثيات وناقشناها بالتفصيل وعرفت ان القضاء عادل وانى كنت فاهمه غلط تماما هل استمر واسكت وابراء مذنبه واخد ذنب البنات حاشا لله". 

وأشارت ميار الببلاوى : "انا لا ينفع ابراء ولا ادين انا قلت اعتقد انها بريئه علشان كذا وكذا ودى حكايات واستنتاجات لا ليها اصل قانونى ولا هى شهاده ممكن تقدم ولا تاخر وقلتلها كده قالتلى قولى بس علشان ابنى ولما قلت كنوع من التعاطف مع ام بتربى ولد يتيم بدل متشكرنى لقيتها بتدعى عليا ووصلت للناس انى معايا دليل برائتها وانها بريئه وانى اعترفت ولقيت نفسى بدافع عن نفسى والناس بتتهمنى بكتم الشهاده وافلام غريبه ولسه هى واللى معاها مستمرين ياكلوا عيش على حساب الهبله الى عملوها كبش فدا علشان استاهل الى يصعب عليك يفقرك.. منها لله".

ميار الببلاوى
ميار الببلاوى
ميار الببلاوى
ميار الببلاوى
ميار الببلاوى
ميار الببلاوى
ميار الببلاوى
ميار الببلاوى
ميار الببلاوى
ميار الببلاوى
ميار الببلاوى
ميار الببلاوى
ميار الببلاوى
ميار الببلاوى
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