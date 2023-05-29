وزيرا التنمية المحلية والتخطيط يشهدان حصاد الكنتالوب السيناوي بالشيخ زويد

حرص اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على متابعة حصاد موسم الكانتلوب السيناوي بمنطقة قرية الخروبة بمدينة الشيخ زويد ضمن الجولة التفقدية التي استمرت ليومين.

حيث تم مشاهدة إنتاجية المساحات الزراعية من محصول الكانتلوب او الشهد السيناوي من مزارع جنوب الخروبة ، حيث تتميز المحافظة بهذه النوعية من المحاصيل ابتي ؤفزو إنتاجها مختلف محافظات مصر

خطة التنمية :



وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال حضورها حصاد الشمام السيناوي على تركيز الدولة فى الأعوام الثمانية الأخيرة على أن تكون سيناء فى قلب خطة التنمية بالدولة من خلال التركيز على محورين هما: التوسع فى مشروعات البنية التحتية بهدف تحسين جودة حياة المواطن، وبناء الإنسان المصرى والارتقاء بخصائص السكان والتوسع فى الاستثمار فى البشر وبناء القدرات.

واضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ما تشهده محافظة شمال سيناء من نهضة تنموية ماهو الا تضحيات بذلت من أجل بناء واستطلاح الأراضي الزراعية مره اخري في مدينة الشيخ زويد ومناطق جنوب رفح.

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولي اهتماما كبيرا بتنمية وتعمير محافظة شمال سيناء فى مختلف المجالات والقطاعات، وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين وتحسين جودتها وتوفير فرص عمل.



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