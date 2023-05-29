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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف شمال سيناء تفتتح ندوات الأسبوع الدعوى الثقافي بمسجد أل عمار برمانة

الأسبوع الثقافي بمساجد
الأسبوع الثقافي بمساجد سيناء

افتتح فضيلة الشيخ د. محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، باكورة ندوات الأسبوع الدعوى الثقافي  بمسجد أل عمار برمانة تحت عنوان ( إتقان العمل) ، والذى من المقرر له أن يستمر  حتى الأربعاء ٢٠٢٣/٥/٣١م.، في ضوء الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف ، تحت رعاية  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف . 

 

شعيرة الأضحية:



وتضمن  موضوعات الاسبو الثقافي حول ( إتقان العمل ، ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية، شعيرة الأضحية وما يجزئ فيها، فضائل الاستغفار ) ، بمشاركة نخبة من قيادات المديرية وإدارة أوقاف رمانة، والأئمة المتميزين بمساجد أوقاف رمانة، مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.
  

وقد بدات فاعلية بتقديم من فضيلة الشيخ  صلاح حسيني رئيس قسم الإرشاد ونشر الدعوة بالمديرية .، تلاها تلاوة قرآنية لفضيلة الشيخ صلاح سالم بقرى(قارئاً).
ثم تحدث كلاً من:  فضيلة الشيخ/ محمود مرزوق مدير عام المديرية ( محاضراً).، و فضيلة الشيخ/ عبد الباقى جودة مدير الدعوة ( محاضراً).
واختتم اللقاء بفقرة إبتهالات دينية، ومدائح نبوية لفضيلة الشيخ علاء عبد النبي. 
  

حضر اللقاء كل من : فضيلة الشيخ  حسين البنديرى مدير المتابعة والدعوة الإلكترونية بالمديرية ، و الشيخ الشحات البربرى كبير مفتشي المتابعة ، و الشيخ لطفي سعد مدير إدارة أوقاف رمانة ، والشيخ محمود شاكر رئيس شئون المساجد ، و الشيخ الشحات مجاهد مفتش المتابعة بالمديرية ، و الشيخ  محمد على اسماعيل مفتش المتابعة ، و الشيخ ممدوح عبدالله، والشيخ  أحمد شاهين مفتشى الدعوة بإدارة رمانة، والشيخ  أحمد صلاح إمام المسجد، وحضور كريم من  الإداريين والعاملين بإدارة أوقاف رمانة ، كما تشرف اللقاء بحضور جمع غفير من أهالي رمانة ورواد مسجد آل عمار .
 

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