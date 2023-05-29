محافظ الشرقية يوجه بالاستعداد الجيد لاستقبال امتحانات الشهادتين الثانوية العامة والأزهرية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالشرقية بالإستعداد الجيد لاستقبال امتحانات الشهادتين الثانوية العامة والأزهرية وتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات امام اللجان الامتحانية بالمدارس والمعاهد المخصصة لذلك وتهيئة الأجواء أمام التلاميذ لأداء الامتحان في سهولة ويسر.

كما أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري مديريتي الصحة والزراعة بتكثيف أعمال رش الشوارع باستخدام سيارات محملة بجهاز (التيفا) للتخلص من الحشرات الطائرة خلال فصل الصيف وتزامناً مع إجراء أعمال حصاد محصول القمح وزراعة الأرز وذلك لمواجهة الامراض والاوبئة حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الأوقاف بمراجعة الحالة الانشائية للمساجد بمختلف مراكز وقرى ومدن المحافظة واجراء اعمال الصيانة العاجلة لها بالتنسيق مع الوزارة وذلك لتهيئة المساجد للمصلين لأداء الصلوات والشعائر الدينية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية والمهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة والعميد أحمد مهدلي نائب المستشار العسكري للمحافظة وممثلين عن إداراتي المرور والحماية المدنية وشرطة المرافق ، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.