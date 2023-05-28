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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يعقد إجتماعا لإستكمال أعمال رصف طريق أبو حماد

صدى البلد

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إجتماعاً موسعاً لبحث وتذليل كافة المعوقات أمام تنفيذ إستكمال أعمال رصف طريق أبو حماد / المُسيد / الحلمية / بحطيط بطول 5700 م ومتوسط عرض ما بين 10 إلى 11 متر وبتكلفة 21 مليون جنيه.

 

حضر الإجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات و سعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة والمهندس عامر كامل أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، والمهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ، واللواء أيمن محمد فهمي رئيس مركز ومدينة أبو حماد ، والمهندس محمد صلاح وكيل مديرية الطرق والنقل ، والمهندس أيمن سليمان مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس شريف محمد حافظ مدير إدارة سنترال الزقازيق وممثلين عن قطاعات الصرف الصحي – الإتصالات – الغاز الطبيعي.

 

أمر المحافظ بتشكيل لجنة لمعاينة الطريق على الطبيعة تضم وكيل مديرية الطرق والنقل ورئيس مركز ومدينة أبو حماد ومسئولي حياه كريمة وممثلي المرافق وذلك لمراجعة اعمال الترفيق بالطريق لسرعة إستكمال اعمال رصفه ورفع كفاءته حيث يُعد محوراً مرورياً هاماً يربط بين مركزي أبو حماد وبلبيس.

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أكد المحافظ على ضرورة التعاون التام والتنسيق بين جهات العمل المختلفة وتذليل كافة العقبات أمام الشركة المُسند لها تنفيذ الأعمال بالطريق لسرعة الإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد ودخوله الخدمة وتهيئته امام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وكان محافظ الشرقية قد قام بزيارة مفاجئة مساء أمس لطريق أبو حماد / بحطيط للوقوف على أسباب عدم استكمال اعمال رصف الطريق وكذلك مراجعة موقف اعمال الترفيق به ، ليقرر المحافظ عقد اجتماع عاجل بمكتبه اليوم لإسراع الخطي ودفع عجلة العمل بالطريق قائلاً أننا جميعاً نعمل من اجل المواطن ونسعى جاهدين لتقديم أفضل الخدمات له.

الهيئة القومية لمياه الشرب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرب والصرف الصحى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي رئيس شركة مياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصح شركة مياه الشرب والصرف

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