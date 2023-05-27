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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة الإعلانات واللافتات غير المرخصة بـ شوارع وميادين الشرقية

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية شوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال الرصف و التطوير الجاريه بها ودفع عجلة العمل لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمه الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين .

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال التجهيز اللازمة لرصف وتطوير شارع القومية وامتداد شارع المشير احمد اسماعيل ( الأمن الغذائي) بمدينة الزقازيق والتي تشمل إزالة الجزيرة الوسطي ونقل محولات الكهرباء وكبائن التليفونات ورفع البالوعات ووضع طبقات الأساس ،، مشدداً على تذليل كافة العقبات امام الشركة المنفذة لأعمال الرصف والتطوير لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

 

كلف محافظ الشرقية رئيس حي ثان الزقازيق باستمرار حملات إزالة الإعلانات واللافتات غير المرخصة من الشوارع والميادين حفاظاً علي المال العام ولإعادة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

انتقل محافظ الشرقية لمنطقة حي المستشارين بمدينة الزقازيق لمتابعة أعمال التطوير والتجميل الجارية بالمنطقة والتي تشمل تنفيذ أعمال رصف بشارعي حطين والدلتا لتحسين جوده الخدمات المقدمة لقاطنيها وتنفيذاً لخطة تطوير وتجميل المحافظة وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمنطقة .

توجه محافظ الشرقية لمتابعة استكمال اعمال المرحلة الثالثة والأخيرة بنفق عرابي بمدينة الزقازيق أسفل خطي السكة الحديد 5 و6 على مسافة 50 متر مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ الاعمال بالنفق ودخوله الخدمة الفعلية وفتحه امام حركة السيارات وعبور المارة.

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تعرف المحافظ من المهندس المسؤول عن تنفيذ الأعمال بالنفق علي طبيعة الأعمال الجارية ، وتمت الإشارة إلي أنه جاري الانتهاء من أعمال تشطيب الحوائط والأسقف وتسليح ارضيات النفق أسفل خطوط السكك الحديدية وكذلك أعمال حفر بالقطاعات المتبقية بالنفق لافتاً إلي أنه تم الإنتهاء من تركيب سور حديدي اعلى الحوائط حفاظاً على ارواح المواطنين ، ليؤكد المحافظ علي تكثيف ورديات العمل على مدار اليوم للإنتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة وتشغيل النفق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين كونه يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُساهم في فك الاختناقات المرورية ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.

اختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بميدان عرابي والتي تشمل إقامة جدارية خلف تمثال عرابي بطول 20 م وارتفاع 2.25 م واجراء اعمال الصيانة اللازمة للتمثال بما لا يخل بالشكل الجمالي مع الالتزام بمراعاة اضفاء لمسه جمالية وحضارية على المكان لتتلاءم مع حجم الأعمال الجارية بالنفق وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.

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