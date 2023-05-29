نتنياهو يهنئ أردوغان بالفوز في الانتخابات الرئاسية التركية

هنأ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية للمرة الخامسة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان بحسب وسائل إعلام عبرية "أطيب التمنيات للرئيس أردوغان بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا".

وأضاف: "نرجو أن تستمر العلاقات بين بلدينا وتتحسن اكثر لما فيه من مصلحة للدولتين".

وأعلنت هيئة الانتخابات في تركيا، الأحد، إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا لـ تركيا في ولاية رئاسية ثالثة.

وقال رئيس هيئة الانتخابات التركية، أحمد ينار، في مؤتمر صحفي، إن رجب طيب أردوغان تفوق على منافسة كمال كليتشدار أوغلو بـ 2.5 مليون صوت.

وأضاف ينار، أن أردوغان حصل على 52.14% من الأصوات مقابل 47.86% لـ كليتشدار أوغلو بعد إحصاء جميع الأصوات تقريبا، لافتا إلى أن الأصوات المتبقية للفرز لن تغير النتائج.