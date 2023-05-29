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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الامريكي: أردوغان يريد المضي قدما في صفقه مقاتلات إف 16

الرئيس الامريكي والرئيس
الرئيس الامريكي والرئيس التركي

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الأثنين، أنه أجرى محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان تناولت أزمة طائرات الـ إف 16 بين تركيا والولايات المتحدة، وفقا لرويترز.

وخلال المكالمة، قال بايدن إن الرئيس التركي لا يزال يريد المضي قدما فيما يتعلق بمقاتلات إف 16 الأمريكية.

وفي وقت سابق، حذر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الولايات المتحدة، من الوقوع في خطأ كبير؛ إذا حاولت ربط موافقة أنقرة على عضوية فنلندا والسويد في "الناتو"، بإتمام صفقة طائرات "إف-16" لتركيا.

وأشار “قالن”- في حوار متلفز- إلى أنه أوضح ذلك خلال الاجتماعات التي عقدها في مجلس الشيوخ الأمريكي، وفقا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضاف: "هذه مواضيع مختلفة ومستقلة عن بعضها البعض، إذا حاولوا استخدام هذا كأداة للضغط على تركيا؛ فماذا سيحدث إذا أصدرنا بيانا مضادا، لن نصادق على عضوية السويد في "الناتو"؛ حتى يتم إنهاء صفقة "إف-16"؟".

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