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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يعتزم محادثة بايدن وبوتين .. ولا خطط للقاء قريب مع الرئيس السوري

أردوغان
أردوغان

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي جو بايدن الليلة.

ونقلت محطة "إن.تي.في" الخاصة عن المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن قوله إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيتحدث هاتفيًا مع جو بايدن مساء اليوم الاثنين.

وأضاف أن أردوغان يعتزم أيضًا إجراء محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

كما كشف أنه لا يوجد خطط حالية لعقد لقاء قريب بين أردوغان ونظيره السوري بشار الأسد.

ولفت متحدث الرئاسة التركية إلى أن موعد تنصيب أردوغان لم يتحدد بعد، مضيفًا أنه سيتم دعوة القادة الأجانب لحضور الحفل.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، هنأ أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا.

وكتب بايدن على حسابه بموقع "تويتر": "مبروك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه".

وأضاف: "إنني أتطلع إلى مواصلة العمل معًا كحلفاء في الناتو بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة".

كما هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأحد، أردوغان، حيث جاءت في رسالة التهنئة التي نشرت عبر موقع “الكرملين” على الإنترنت: "أردوغان، صديقي العزيز، أرجو أن تتقبل تهنئتي الصادقة على إعادة انتخابك لرئاسة الجمهورية".

وحسب الرسالة، أكد بوتين أنه يقدر مساهمة أردوغان في تعزيز العلاقات بين روسيا وتركيا، وأكد استعداده لمواصلة الحوار.

وأشار بوتين إلى أن فوز أردوغان في الانتخابات هو نتيجة عمله على تعزيز سيادة تركيا واتباع سياسة خارجية مستقلة روسيا تولي أهمية كبيرة لمواصلة تنفيذ المشاريع المشتركة مع تركيا، بما في ذلك محطة أكويو للطاقة النووية ومركز الغاز.

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