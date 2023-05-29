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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في يوم الذكرى.. بايدن يكشف عن الواجب "المقدس" الوحيد للأمريكيين

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، في يوم الذكرى، إن الواجب "المقدس" الوحيد للأمريكيين هو إعداد جنودهم بشكل صحيح، والعناية بهم وبعائلاتهم.

وفي يوم الذكرى، الذي يتم الاحتفال به في الولايات المتحدة اليوم الإثنين، وضع بايدن إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينجتون بالقرب من العاصمة واشنطن.

وقال بايدن: "كأمة واحدة لدينا واجبات كثيرة... لكن لدينا واجب واحد مقدس. وهو إعداد أولئك الذين نرسلهم إلى ساحة المعركة ورعايتهم وأسرهم عندما يعودون إلى ديارهم”.

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وأضاف: "لا يوجد شيء أكثر أهمية، أكثر قدسية من ذلك”.

وانضم إليه في الحفل نائبته، كامالا هاريس، ووزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، مارك ميلي.

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