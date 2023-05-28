عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتجنب التخلف عن السداد

بايدن يعلن موعد إنهاء اتفاقية رفع سقف الدين الأمريكي

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، إنه سيتصل برئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، في الساعات المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على جميع تفاصيل الاتفاقية المتعلقة بالديون القومية للبلاد ومنع التخلف عن السداد.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، "سأتصل بمكارثي الساعة 3 بعد الظهر  للتأكد من أن جميع النقاط يتم وضعها.. أعتقد أننا في حالة جيدة".

وأعلن مكارثي وبايدن مساء السبت عن وجود اتفاق من حيث المبدأ لمنع التخلف عن السداد.

وذكرت الأطراف أن الاتفاق، بعد الانتهاء، سيتم نشره يوم الأحد وسيتم تقديمه إلى الكونجرس للموافقة عليه في شكل مشروع قانون يوم الأربعاء.

ووفقا لمصادر “سي إن إن”، تتضمن الاتفاقية زيادة لمدة عامين في سقف الديون مقابل الحد من إنفاق الميزانية الفيدرالية.

إعلان عاجل من الرئيس الأمريكي بشأن اتفاق رفع سقف الدين القومي

تعليق مقلق من زعيم الديمقراطيين بالنواب الأمريكي بشأن تصويت رفع سقف الدين

وعلى وجه الخصوص، تحدد الاتفاقية النفقات غير الدفاعية لعام 2024 إلى مستوى السنة المالية الحالية تقريبا وتزيدها بنسبة 1 ٪ في السنة المالية 2025.

وبدون إذن من الكونجرس للاقتراض الإضافي، فإن الولايات المتحدة، وفقا لحسابات وزارة المالية، تخاطر بالفعل في أوائل يونيو بعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها بالكامل.

الرئيس الأمريكي التخلف عن السداد مكارثي البيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دموعها نزلت وبكت بحرقة .. رياض الخولي يكشف عن موقف مؤثر مع عبلة كامل

كشفت السر.. بيان عاجل من روسيا بشأن انتخابات الرئاسة في تركيا

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ أفشة بإجراء جديد .. ماذا فعلت؟

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

اتحسدنا .. حسن شاكوش يكشف سبب انفصاله عن ريم طارق

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

المقاعد طارت في الهواء| القصة الكاملة لسقوط لعبة ملاهي في الإسكندرية.. و6 إصابات خطيرة

موضوعات متعلقة

بعد فوز أردوغان.. الليرة التركية تتراجع إلى أدني مستوي لها أمام الدولار

بيلاروس تكشف عن مفاجأة بشأن نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية على أراضيها

وزير الداخلية التركي: أردوغان فاز بولاية رئاسية جديدة

كشفت السر.. بيان عاجل من روسيا بشأن انتخابات الرئاسة في تركيا

رسميا.. كليتشدار أوغلو يقر بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التركية

رئيس وزراء العراق يهنئ أردوغان علي إعادة انتخابه رئيسا لـ تركيا

بوتين يهنئ أردوغان بفوزه في انتخابات رئاسة تركيا

بسبب معسكر اعتقال زيلينسكي.. تحذيرات من اندلاع حرب أهلية في أوكرانيا

ترشيحاتنا

هدية من الحكومة لسكان هذه المحافظات قبل عيد الأضحى.. اعرف وفرت إيه؟

السعودية.. بيان ملكي عاجل بشأن فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية

رئيس بيلاروس يهنئ أردوغان بفوزه في انتخابات رئاسة تركيا

رسالة عاجلة من رئيسة المفوضية الأوروبية لـ أردوغان بشأن فوزه بالانتخابات الرئاسية

بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

الرقم سيصدمك.. كم مثلثا في صورة الوهم البصري؟

طريقة عمل المكرونة البشاميل

بعد توثيق مراحل حملها.. إطلالات جوري بكر في الشهور الأخيرة

فيديو

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

«الأهلي كعبه مش عالي».. فرجاني ساسي يحسم الجدل حول عودته إلى الزمالك..فيديوجراف

سيحدث خلال أيام .. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر «فيديوجراف»

سارة شندي أول رقيب شرطة مصري في أمريكا بعد جهود 15 سنة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ