بايدن يعلن موعد إنهاء اتفاقية رفع سقف الدين الأمريكي

لتجنب التخلف عن السداد

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، إنه سيتصل برئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، في الساعات المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على جميع تفاصيل الاتفاقية المتعلقة بالديون القومية للبلاد ومنع التخلف عن السداد.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، "سأتصل بمكارثي الساعة 3 بعد الظهر للتأكد من أن جميع النقاط يتم وضعها.. أعتقد أننا في حالة جيدة".

وأعلن مكارثي وبايدن مساء السبت عن وجود اتفاق من حيث المبدأ لمنع التخلف عن السداد.

وذكرت الأطراف أن الاتفاق، بعد الانتهاء، سيتم نشره يوم الأحد وسيتم تقديمه إلى الكونجرس للموافقة عليه في شكل مشروع قانون يوم الأربعاء.

ووفقا لمصادر “سي إن إن”، تتضمن الاتفاقية زيادة لمدة عامين في سقف الديون مقابل الحد من إنفاق الميزانية الفيدرالية.

وعلى وجه الخصوص، تحدد الاتفاقية النفقات غير الدفاعية لعام 2024 إلى مستوى السنة المالية الحالية تقريبا وتزيدها بنسبة 1 ٪ في السنة المالية 2025.

وبدون إذن من الكونجرس للاقتراض الإضافي، فإن الولايات المتحدة، وفقا لحسابات وزارة المالية، تخاطر بالفعل في أوائل يونيو بعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها بالكامل.