تعليق مقلق من زعيم الديمقراطيين بالنواب الأمريكي بشأن تصويت رفع سقف الدين

علق زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، حكيم جيفريز، علي إمكانية تمرير مشروع القانون لمنع التخلف عن السداد كجزء من الاتفاق بين الرئيس جو بايدن، ورئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي من أول تصويت.

وقال جيفريز لشبكة “سي بي إس” الأمريكية، عندما سئل عما إذا كان يمكنه تأمين العدد الصحيح من الأصوات لتمرير مشروع القانون في المحاولة الأولى: "حسنًا، بالطبع علينا تجنب انهيار السوق، انهيار الاقتصاد، التخلف عن السداد".

وحسب الشبكة الأمريكية، فإن جيفريز لم يرد مباشرة على سؤال مذيع “سي بي إس” وتحول إلى اتهامات للجمهوريين.

وبحسب قوله، فقد وجدت الولايات المتحدة نفسها بسببهم في حالة تهديد بالتقصير عن السداد.