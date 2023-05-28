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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من رئيس مجلس النواب الأمريكي بشأن اتفاق سقف الدين

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الأمريكي

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، اليوم الأحد، إن أكثر من 95% من الجمهوريين في المجلس متحمسون لاتفاق سقف الدين.

وأضاف رئيس مجلس النواب الأمريكي، في تصريحات له اليوم، أن اتفاق سقف الديون الأمريكية يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، لافتا إلى أن اتفاق سقف الديون يشمل قيودا على إنفاق الإدارة الأمريكية.

كما أكد مكارثي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض، بشأن رفع سقف الدين الحكومي، متوقعا أن يتم التصويت عليه في الكونجرس الأربعاء.

وأشار إلى أنه سيتحدث مرة أخرى إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، ويشرف على الصياغة النهائية لمشروع القانون، مضيفا أنه من المتوقع وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون سقف الدين الأمريكي ونشره، اليوم، مشيرا إلى أن الاتفاق لا يشمل أي ضرائب أو برامج جديدة.

رئيس النواب الأمريكي: اتفاق سقف الدين يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق

بايدن والجمهوريون يتوصلون لاتفاق مبدئي بشأن سقف الدين

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق من اليوم، إن مشروع قانون تسوية الديون سيمنع الولايات المتحدة من التخلف عن السداد.

وأضاف بايدن في تصريحات عقب التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين على سقف الدين: "توصلت أنا ورئيس مجلس النواب إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن الميزانية، والاتفاق يمثل حلاً وسطاً".

وتابع: "أحث الكونجرس على تمرير اتفاق رفع سقف الدين الحكومي بشكل سريع".

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