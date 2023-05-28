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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن والجمهوريون يتوصلون لاتفاق مبدئي بشأن سقف الدين

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن توصلت مع الجمهوريين إلى اتفاق مبدئي لتجنب التخلف عن سداد الديون.

وقالت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إنه سيتم مراجعة اتفاق سداد الدين الأمريكي المبدئي خلال الساعات القادمة.

وأمس السبت قال بايدن إنه "يأمل" في التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين الأمريكي بين الديمقراطيين والجمهوريين في غضون ساعات، ما ينعش الآمال بنهاية وشيكة لخطر تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه.

تفاؤل بايدن

وأضاف بايدن للصحفيين في البيت الأبيض أن الاتفاق "قريب جدا وأنا متفائل"، متابعا "آمل أن نعلم بحلول الليلة ما إذا كان بوسعنا التوصل لاتفاق".

وأشار الرئيس الديمقراطي إلى أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق "قبل حلول منتصف الليل".

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وهذا أقوى مؤشر على إمكانية وصول هذا الخلاف في واشنطن إلى خواتيمه، ما يسمح للحكومة بالاقتراض وتجنب التخلف عن السداد الذي من المحتمل أن يؤدي إلى الركود وخسارة الوظائف.

وكانت وزيرة الخزانة جانيت يلين قد حذرت في رسالة وجّهتها إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي من أن هذا السيناريو يمكن أن يحصل اعتبارا من الخامس من يونيو، بعد أن كانت قد حددت سابقا تاريخ الأول من الشهر المقبل للتخلف عن السداد.

لكنها مع ذلك أكدت أن تمديد المهلة النهائية لا يغير من الطبيعة العاجلة للأزمة.

ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية غير مؤكدة، فإن صيغة الاتفاق قيد البحث تشمل تمديد صلاحية الحكومة للاقتراض لمدة عامين، ما يعني عدم تكرار الأزمة الحالية قبل الانتخابات الرئاسية عام 2024.

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