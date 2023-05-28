إعلان عاجل من الرئيس الأمريكي بشأن اتفاق رفع سقف الدين القومي

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، إنه لا نقاط عالقة في اتفاق رفع سقف الدين القومي لـ الولايات المتحدة.

كم أعرب بايدن عن ثقته في إقرار الكونجرس لاتفاق رفع سقف الدين القومي.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، في وقت سابق من اليوم الأحد، إن أكثر من 95% من الجمهوريين في المجلس متحمسون لاتفاق رفع سقف الدين.

وأضاف رئيس مجلس النواب الأمريكي، في تصريحات له اليوم، أن اتفاق سقف الديون الأمريكية يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، لافتا إلى أن اتفاق سقف الديون يشمل قيودا على إنفاق الإدارة الأمريكية.

كما أكد مكارثي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض، بشأن رفع سقف الدين الحكومي، متوقعا أن يتم التصويت عليه في الكونجرس الأربعاء.