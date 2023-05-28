صدمة لـ بايدن .. كارثة تهدد أمريكا بسبب حرب أوكرانيا

قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إنه لم يتبق للولايات المتحدة سوى ما يكفي من الأسلحة لمدة أسبوع من القتال العنيف بسبب الصراع مع روسيا في أوكرانيا.

وأضاف ماكجريجور: "إمداداتنا العسكرية تنفد. سألني أحدهم، إذا كانت لدينا حرب كبيرة، فهل يمكننا التعامل معها؟ فقلت: حسنًا، إذا استمرت لمدة أسبوع فقط، فعندئذ نعم”.

وأوضح أنه “بعد سبعة أيام من الأعمال العدائية الخطيرة، سيخسر الجيش الأمريكي كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية”.

وأكد ماكجريجور، أن الولايات المتحدة في وضع سيء للغاية، لكن الأمريكيين لم يفهموا هذا بعد.