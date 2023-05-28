أوكرانيا تكشف عن الهدف من عقد "قمة السلام" بصيغة “زيلينسكي”

قال ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الهدف من "قمة السلام" التي تريد كييف تنظيمها هو منع ظهور خطط سلام أخرى.

وكشف بودولياك في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا”، أن “القمة تهدف لمنع ظهور خطط سلام أخرى تهدف إلى تشويش الطريق الصحيح الوحيد لإنهاء الحرب"، بينما وصف صيغة زيلينسكي بأنها "الطريقة الصحيحة الوحيدة".

وأضاف: “يعمل ممثلو أوكرانيا ودول مجموعة السبع وشمال أوروبا على عقد قمة سلام”.

كما أشار بودولياك، إلى أن “دائرة المشاركين تتوسع تدريجياً”.

وأضاف مستشار الرئيس الأوكراني، أن روسيا لن تُدعى إلى قمة السلام.