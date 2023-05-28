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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الروسي يقضي على 545 عسكريا أوكرانيا ويسقط 3 صواريخ كروز

صدى البلد

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وحدات الجيش الروسي تواصل تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، وذكرت الوزارة، أن قوات مجموعة "غرب"، تمكنت بنيران مدفعيتها وطيرانها الحربي من تكبيد العدو خسائر كبيرة في المعدات والأفراد في المراكز السكنية.

واضافت في بيانها أن دكت قوات مجموعة "غرب" بنيران المدفعية والطيران مواقع الجيش الأوكراني وتم تكبيده خلال ذلك 65 قتيلا وتدمير العديد من مرابض المدفعية والآليات العسكرية.

و قتل ما يصل إلى 340 عسكريا من قوات العدو، ودمرت ثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، بالإضافة إلى مدفع "كراب" بولندي الصنع. 

وخلال يوم أمس تكبد الجيش الأوكراني  أكثر من 100 قتيل بالإضافة إلى أربع آليات، وتم في منطقة نوفواوسبينفسكويه تدمير محطة رادار أمريكية من طراز AN/TPQ-37. 

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وضرب الطيران الحربي وكذلك مدفعية الجيش الروسي خلال اليوم الماضي، مرابض 89 وحدة مدفعية أوكرانية في في 156 منطقة.

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، ثلاثة صواريخ ستورم شادو كروز وستة قذائف صاروخية من طراز هيمارس خلال اليوم الماضي.

بشكل إجمالي تم منذ بدء العملية العسكرية الخاصة تدمير 429 طائرة حربية و235 مروحية و4357 مسيرة جوية و424 منظومة صاروخية مضادة للطائرات، و 9322 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، وكذلك 1100 عربة راجمة صواريخ و4924 قطعة من مدافع الميدان ومدافع الهاون و 10506 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.

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