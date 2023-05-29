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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الزقازيق تحتفل بختام البرنامج التدريبي الموحد لإعداد القادة الأكاديميين

صدى البلد

استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق اليوم الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الأسبق، بحضور الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء الجامعي والمدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، ود.ياسمين فهمي منسق وحدة الدعاية والإعلان بالمركز.

 

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور الهلالي الشربيني لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئه التدريس والقيادات لإلقاء محاضرة حول "الإدارة الاستراتيجية" ضمن البرنامج التدريبي الموحد لإعداد القيادات الجامعية، وذلك خلال فعاليات اليوم الختامي للدورة.

ورحب رئيس جامعة الزقازيق بوزير التربية والتعليم الأسبق فى رحاب جامعة الزقازيق، مؤكدا على أهمية الاستعانة بالخبرات الأكاديمية من القامات العلمية بمختلف التخصصات، خلال المحاضرات التى تقدم بالبرنامج التدريبي الموحد لإعداد القادة الأكاديميين، الراغبين فى الترشح لوظيفة عميد كلية أو معهد بالجامعات المصرية.

وأوضح أن هذا البرنامج يهدف لتمكين القادة الأكاديميين من الوقوف على أحدث مستجدات الإدارة والقيادة والتكنولوجيا، وصقل مهاراتهم وتنمية خبراتهم، فضلًا عن تعميق المفاهيم الإدارية لديهم وتزويدهم بأساليب الإدارة الحديثة ومجالات تطبيقها في الوحدات الإدارية المختلفة.

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من جانبه أعرب دكتور الهلالي الشربينى عن بالغ سعادته بالتعاون مع جامعة الزقازيق ، مشيرا إلى مكانة الجامعة المتميزة وتاريخها العريق وما تضمه من قامات علمية مرموقة فى مختلف المجالات.

وأكد خلال المحاضرة، أنه من مفاهيم الإدارة هي أنها العنصر المسئول عن تحقيق الأهداف الخاصة بالمؤسسة، عن طريق تخطيط، تنظيم، توجيه، ورقابة للموارد المادية والبشرية بالإدارة، وأنه من ضمن مسئولياتها تحويل القدرات إلى ميزات تنافسية للمؤسسة تميزها عن غيرها من المؤسسات.

وفي ختام البرنامج التدريبى الموحد لإعداد القيادات قام رئيس الجامعة بتسليم  ٢٢ متدرباً من وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس شهادات اجتياز الدورة .

جامعة الزقازيق رئيس جامعة الزقازيق نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الجامعات المصرية الدكتور خالد الدرندلى بالجامعات المصرية

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