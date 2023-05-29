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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكنيسة الأسقفية تفتتح مؤتمر دور القادة الدينيين في الحفاظ على البيئة

المطران سامي فوزي
المطران سامي فوزي رئيس الكنيسة الأسقفية

افتتح الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية مؤتمر دور القادة الدينيين في الحفاظ على البيئة بكلمة افتتاحية رحب فيها بالجميع وبحضور ممثلي وزارة البيئة والأزهر وبيت العائلة المصرية، بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك. 

وقال رئيس الأساقفة في كلمته: نحن نناقش موضوعا مهما فى عالمنا المعاصر إذ نقابل تحدى يواجهنا  جميعا، حيث تتضمن مشاكل تغير المناخ تلوث المياه والهواء بالإضافة للجفاف ونقص المياه العذبة والفيضانات بما لذلك من تأثير على الزراعة.

وأضاف رئيس الأساقفة: أن المعالجة تتطلب جهود مشتركة من رجال الدين للحد من التلوث وتشجيع الوعى البيئى والتعامل مع الطاقة المتجددة بجدية لتحسين الأوضاع، إذ يشهد الطقس حاليًا ونمط الأمطار تغيرًا ملحوظًا، فالمشكلة صارت قريبة  وتهدد كل شيء من حولنا. 

وتابع قائلا:  لقد أفسد الإنسان البيئة عن جهل أو عن عمد فالنتيجة واحدة لذلك أصبح موقف الدين هام جدا من خلال زيادة الوعى فى المساجد والكنائس والتذكير أن البيئة هى عطية من الله وبشكل عام يلعب القادة الدينيين دور فعال فى الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

 وأوصى رئيس الأساقفة أنه يعتبر الوعى والتعليم وعقد مؤتمرات من أهم الوسائل التوعوية للحفاظ على البيئة بالإضافة للتأمين على المشاركة المجتمعية والتعاون مع منظمات حكومية وغير الحكومية. 

واختتم رئيس الأساقفة كلمته قائلا: كل ما خلقه الله حسن جدا إذ وكل الله الإنسان لاستخدام البيئة استخدام جيد فلا تلوثوا الأرض، فكل البيئة تسبح الله وهى قيم مشتركة لدى الإسلام والمسيحية وما زال الطريق أمامنا طويلا ولكن نثق فى أن دورنا فعال فى المجتمع.

المطران سامى فوزى القادة الدينيين الحفاظ على البيئة كاتدرائية جميع القديسين

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