عمرو مصطفى: إحنا بنواجه مهزلة فنية.. والأغنية دي إهانة ولازم تتمسح

أكد المطرب و الملحن عمرو مصطفى، أن فكرة الذكاء الاصطناعي لاستعادة التراث مرة أخرى، هي فكرة ليجد منتجا جديدا للأجيال الموجودة حاليا، مشيرا إلى أن ذلك ليس مجرد حلم، لكنها ثقافة مصرية يجب على كل المصريين الدفاع عنها.

و أوضح عمرو مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات" المذاع على فضائية "النهار، أن هناك العديد من ألحانه تحولت إلى مهرجانات، و أحد أغاني عبد الحليم حافظ اتُخذت كلماتها على مهرجانات شعبية، معقبا: "إحنا دلوقتي بنواجه مهزلة فنية".

و نوه عمرو مصطفى، إلى أنه استخدم الذكاء الإصطناعى لتحويل صوته من خلال تأثير صوتى ليتحول إلى صوت قديم، ويعطى للمستمع إيحاء بذلك و ذلك ما يسمى بمشروع إحياء التراث.

وأشار، إلى أنه استأذن من الأسرة المالكة لحقوق الاسم والصورة أسرة "أم كلثوم"، لاستخدام هذه التقنية بحكم أنه سيستخدم اسمها وصورتها فقط وليس الصوت، مؤكدا أن المنتج "محسن جابر"، لا يملك إلا المصنف الفني الخاص به وهو مسئول عن الكلمات والألحان فقط.

طلبه بحذف أغنية حب إيه من اليوتيوب

و تابع، أن أم كلثوم ليست ملكا لأحد فهي ملك مصر، و ملك الأسرة فقط في الحق الأدبي، و يطالب بانتزاع أغنية اللمبي "حب إيه"، التي قامت بالسخرية على الأغنية الأصلية، معقبا: "مش عايزين الفترة دي شعارات، و ياريت الأغنية تتشال حالا من اليوتيوب لأنها إهانة للفن الخاص بنا".

و لافتا، إلى أن هذه الشعارات هي التي تدمر ثقافتنا و تراثنا، مناشدا بحذف كل ما يسيء إلى التراث، ويطلب منفعلا بوقف هذه المهزلة و أن ذلك يعتبر تعمدا لتدمير ثقافة مصر، خاتما أن لقب "ملكة الشرق" سيهدى لمن تنجح بها الأغنية من الأصوات التي ستقوم بتأديتها، و يعتبر أن الثقافة المصرية هي التي تسيطر على الثقافة العربية.