عمرو مصطفى: سأتبرع بتعويضات بيع ألحاني دون علمي لـ تحيا مصر

أكد الملحن عمرو مصطفى، أن حقوق ألحانه تم تحوليها إلى مهرجانات دون علمه وسيحصل على حقوقه من هذه الألحان ويتبرع بها لصندوق تحيا مصر، قائلا: "المغنيين بتوع المهرجانات بيخدوا ألحاني يغنوها في مهرجاناتهم ومش بيكتبوا عليها اسمي".

وطالب عمرو مصطفى، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، بتعويض مادي عن بيع ألحانه لأغاني المهرجانات بدون علمه وسيتبرع بها لصندوق تحيا مصر، مؤكدا أن مصر تتعرض لحروب ثقافية.

ليا حقوق

وعن خلافه مع المنتج محسن جابر، رد قائلا: "أنا ليا حقوق وقلت ابدأ بالخير، وتاريخي اللي فات خلاص عليه العوض ومفتحتش بقي إنما هتحاربوني وأنا ببدأ مشروعي الجديد وكمان ده تراث تعالوا بقى نفتح الدفاتر القديمة"، مؤكدا أنه ينافس المطربين الكبار ولا أحد يستطيع منافسته من الجيل الحالي.