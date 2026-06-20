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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

في ذكرى وفاة الشيخ محمد صديق المنشاوي .. لماذا رفض الانضمام للإذاعة؟

الشيخ الراحل محمد صديق المنشاوي
الشيخ الراحل محمد صديق المنشاوي
إيمان طلعت

تحل علينا اليوم السبت 20 يونيو، ذكرى وفاة الشيخ محمد صديق المنشاوي، الذي أصيب بمرض دوالي المريء ورغم مرضه ظل يقرأ القرآن حتى توفى - رحمة الله عليه- في الجمعة 5 ربيع الثاني 1389 ه، الموافق 20 يونيو 1969.

الشيخ محمد صديق المنشاوي

نشأ الشيخ محمد صديق المنشاوي في أسرة قرآنية عريقة، بقرية المنشاة التابعة لمحافظة سوهاج وأتم حفظ القرآن الكريم وهو في الثامنة من عمره، فأبوه الشيخ صديق المنشاوي هو الذي علمه فن قراءة القرآن الكريم، ووضع أبوه الشيخ الجليل صديق المنشاوي هذه المدرسة العتيقة الجميلة والمنفردة بذاتها، وبإمكاننا أن نطلق عليها “المدرسة المنشاوية”، فأخذ منها الشيخ محمد أسلوبه وطوره بما يناسبه فصار علمًا من أعلام خدام القرآن.

واستمد الشيخ محمد من تلك المدرسة الكثير الذي كان سببًا في نجاحه بعد صوته الخاشع، ولُقِّب الشيخ محمد صديق المنشاوي بـ"الصوت الباكي".

ذاع صيت الشيخ محمد صديق المنشاوي، ولقي قبولًا حسنًا لعذوبة صوته وجماله وانفراده بذلك، إضافة إلى إتقانه لمقامات القراءة، وانفعاله العميق بالمعاني والألفاظ القرآنية.

وللشيخ المنشاوي تسجيل كامل للقرآن الكريم مرتلا، وله أيضًا العديد من التسجيلات في المسجد الأقصى والكويت وسوريا وليبيا، كما سجل ختمة قرآنية مجودة بالإذاعة المصرية، وله كذلك قراءة مشتركة برواية الدوري مع القارئين كامل البهتيمي وفؤاد العروسي.

رفض الانضمام للإذاعة
وقال علاء المنشاوي، حفيد الشيخ محمد صديق المنشاوي، إن العائلة تحرص على عمل ختمة قرآنية في ذكرى وفاته، موضحا أنها اقل ما يقدم لجده، وحسانته الجارية في العالم كله.

وتابع علاء المنشاوي، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية " القناة الأولى"، أن إذاعة القرآن الكريم في مناسبة ذكرى وفاته، تبث قراءات منوعة للشيخ المنشاوي على مدار اليوم.

وتابع، أن أغلب التلاوات النادرة منتشرة عبر الانترنت، موضحا أن جد "المنشاوي" كان ملك القراءات، وهو من علم الشيخ محمد التلاوة.

وواصل: جدي لم يكن يرغب في المشاركة في اذاعة القران الكريم، لانه لم يكن يحب الأضواء، والشهرة، وتلاوة القرآن كانت كل حياته.

الشيخ محمد صديق المنشاوي لماذا رفض الشيخ محمد صديق المنشاوي الانضمام للإذاعة محمد صديق المنشاوي

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