دعاء الرزق وتيسير الأمور في أول شهر المحرم 1448.. أدعية تفتح لك أبواب الخير

مع بداية شهر المحرم 1448 وبدء العام الهجري الجديد، يحرص كثيرون على الإكثار من الدعاء لطلب الرزق والبركة وتيسير الأمور، راجين من الله تعالى أن يجعل أيامهم عامرة بالخيرات، ويعد دعاء الرزق وتيسير الأمور في شهر المحرم من أكثر الأدعية التي يبحث عنها عدد كبير من الناس في هذه الأيام المباركة، خاصة أن المحرم من الأشهر الحرم التي تتضاعف فيها الطاعات ويستحب فيها الإكثار من الذكر والدعاء والاستغفار وإليكم في السطور التالية أفضل الأدعية للرزق.

فضل الدعاء في شهر المحرم

شهر المحرم من الأشهر الحرم التي عظمها الله تعالى، وهو فرصة عظيمة للإكثار من الدعاء والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة وقد حدد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية فضائل شهر المحرم ومنها:

هو أول شهرٍ من الأشهرِ الهجرية، وأحدُ الأشهر الحرُم الأربعة، وأفضلها.

الصوم فيه يلي في الفضل صومَ شهر رمضان؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ سيِّدنا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ». [أخرجه مسلم]

حصل فيه حدثٌ عظيمٌ ونصرٌ مبينٌ، أظهر اللهُ فيه الحق علىٰ الباطل؛ حيث نجَّىٰ اللهُ فيه سيدنا موسىٰ عليه السلام وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فهو يوم له فضيلة عظيمة، ومنزلة قديمة.

اشتماله علىٰ يوم عاشوراء، الذي أخبر سيدنا النبيُّ ﷺ أن صيامه يكفر صيام سنة ماضية، وكان ﷺ يتحرىٰ صيامه؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ما رَأَيْتُ النبيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَومٍ فَضَّلَهُ علَى غيرِهِ إلَّا هذا اليَومَ، يَومَ عَاشُورَاءَ...». [أخرجه البخاري]

دعاء الرزق في أول شهر المحرم 1448

من أجمل ما يستقبل به المسلم عامه الهجري الجديد هو دعاء الرزق وتيسير الأمور في أول شهر المحرم 1448 ومن أفضل صيغ الدعاء:

اللهم مع بداية شهر المحرم وبداية عام هجري جديد، ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه، واغنني بفضلك عمن سواك، وافتح لي أبواب الخير من حيث لا أحتسب.

اللهم يا رزاق يا كريم، ارزقني التوفيق في عملي، والبركة في مالي، والسعة في رزقي، واجعل لي نصيبًا من كل خير تنزله على عبادك الصالحين.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، وبارك لي فيما أعطيتني، وزدني من فضلك العظيم.

أدعية تيسير الأمور وقضاء الحوائج

اللهم يسّر لي أموري كلها، وافتح لي أبواب الخير والتوفيق، واجعل العسر يسرًا، والضيق فرجًا، والهم راحة وسكينة.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقربه، وإن كان قليلًا فكثره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

اللهم اقضِ حاجتي، واشرح صدري، ووفقني لما تحب وترضى، واجعل لي من كل أمر رشدًا ومن كل ضيق مخرجًا.

اللهم بارك لي في مالي وأهلي وعملي، واجعل البركة ترافقني في كل خطوة أخطوها.

اللهم ارزقني الإخلاص في العمل، والنجاح في السعي، والتوفيق في القرارات، واجعل عملي سببًا في رضوانك ورضا والديّ.

دعاء شهر المحرم مكتوب

« اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني».

« اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين، اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك»

« اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا».

« اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة».

« اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

«اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري».

« اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

«اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الأمر وتجعل الخيرة في ذلك إنك على كل شي قدير. اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا».

« اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم إني استودعتك أموري كلها، فوفقني لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختُلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم».

الأعمال المستحبة في شهر المحرم