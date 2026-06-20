الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بالمديريات لتوضيح تأثير الغش في الامتحانات على المجتمع

أطلقت وزارة الأوقاف ، اليوم الجمعة الموافق 19 من يونيو 2026م، عدد (26) قافلة دعوية للواعظات بمختلف المديريات الإقليمية -عدا مديرية أوقاف السويس- تحت عنوان: «الغش في الامتحانات وأثره على المجتمع»، وذلك ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، وفي إطار الجهود الدعوية والعلمية والتثقيفية التي تبذلها الوزارة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ منظومة القيم والأخلاق، وبناء الوعي الرشيد.

وتأتي هذه القوافل في ضوء استراتيجية وزارة الأوقاف ومحاور خطتها الدعوية التي تستهدف مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاربة جميع صور التطرف الفكري، ومواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، إلى جانب الإسهام في استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني ووطني يسهم في صناعة الحضارة.

الغش في الامتحانات

وناقشت القوافل خطورة الغش في الامتحانات بوصفه سلوكًا منافيًا لقيم الأمانة والصدق التي حث عليها الإسلام، وتوضح آثاره السلبية على الفرد والمجتمع، وما يترتب عليه من إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص، وإضعاف لقيم الاجتهاد والاعتماد على النفس، فضلًا عن دوره في نشر ثقافة التحايل والإضرار بالمصلحة العامة.

كما تبرز القوافل أهمية غرس القيم الأخلاقية لدى النشء والشباب، وترسيخ معاني الأمانة وتحمل المسئولية، وبيان أن النجاح الحقيقي يقوم على الجد والاجتهاد والالتزام، لا على أساليب الغش والخداع.

وقد سبق القوافل مقرأة للواعظات، في إطار اهتمام الوزارة بالجانب القرآني والعلمي، وتعزيز دور الواعظات في نشر الوعي الديني الصحيح، وترسيخ القيم الأخلاقية والسلوكية في المجتمع، بما يسهم في بناء الإنسان وصناعة الوعي الرشيد.