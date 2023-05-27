عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متغنيش | عمرو مصطفى : هي دي الضربة القاضية بينّا أنا والهضبة

الملحن عمرو مصطفى
الملحن عمرو مصطفى

أكد الملحن عمرو مصطفى، أن أول من اكتشفه كان النجم الراحل عامر منيب وأول مطرب مصري يجذبه للاستماع إليه كان النجم محمد منير، لافتا أن العصبية تسيطر على طابعه ولكنه منذ اليوم الأول له تعرض لحرب وليس مغرور ولكنه يحتفظ بعزة نفس.

وأضاف عمرو مصطفى، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن داخله عزة نفس مش غرور ويعتبر عزة نفسه خط أحمر، قائلا: "أنا ياما اضحك عليا بكلمة حلوة وكانوا عارفين إزاي نفسيا يتعاملوا مع عمرو مصطفى".

 نجاح عمرو دياب 

وأشار عمرو مصطفى، إلى أنه شارك في نجاح عمرو دياب وكان بالنسبة له هدف، مضيفا: "عمرو دياب قعد على الأرض يسمع ألحاني باهتمام واحترام واشتركنا في اعمال كثيرة"، كاشفا أن الضربة القاضية في علاقته بعمرو دياب حينما أخذ منه الميكروفون في حفل جدة وقال له "متغنيش تلحن بس".
 

الراحل عامر منيب الملحن عمرو مصطفى النجم محمد منير عمرو دياب الفنان عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: "استعدوا"

رسالة مبكية من صلاح وقرار سريع من الريدز| ليفربول يحسم رحيل الفرعون

إيمان وياسمين ورباب.. تفاصيل فضيحة عمارة 5 بأكتوبر وسر الرجل العاري

خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

رياح مثيرة لـ الأتربة وسيول.. الأرصاد تحذر من استمرار التقلبات الجوية

كامل العدد | نداء عاجل من أحمد موسى لوزير الداخلية بشأن نهائي أفريقيا

مدرّب .. 4 معلومات عن زوج ميرنا نور الدين قبل يوم فرحهم

ترشيحاتنا

إصابات وحالات اختناق خلال مواجهات الفلسطينيين مع الاحتلال بشمال الخليل

البنك المركزي: ودائع الحكومة ترتفع لـ 2.04 تريليون جنيه في يناير الماضي

منتجو الدواجن: تطوير سلالات جديدة لزيادة الانتاجية

62 جنيها .. تراجع الدواجن | ومفاجأة في سعر البيض

رونالدو لن يُتوج باللقب.. النصر يخسر الدوري السعودي لصالح الاتحاد

مصطفى خاطر في حواره مع صدى البلد : ضربت محمد أنور ورميته من التروماي | وراجع لتصوير البيت بيتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

Anatomy of a Fall الأفضل.. تعرف على قائمة جوائز مهرجان كان لعام 2023

مصطفى خاطر في حواره مع صدى البلد : ضربت محمد أنور ورميته من التروماي | وراجع لتصوير البيت بيتي

مع تقلبات الجو .. حيل فعالة لعلاج ضيق التنفس

مدير مدرسة عراقية يحمل طالبًا ويركض به ليلحق بـ الامتحان|شاهد

فيديو

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

القصة الكاملة لارتفاع أسعار البصل .. وردّ نقيب الفلاحين | فيديو

أزمة جديدة في الزمالك | خبير لوائح يكشف .. فيديو

بدأت بجلطة .. حقيقة إصابة الفنان أحمد إبراهيم بشلل نصفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ