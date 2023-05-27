متغنيش | عمرو مصطفى : هي دي الضربة القاضية بينّا أنا والهضبة

أكد الملحن عمرو مصطفى، أن أول من اكتشفه كان النجم الراحل عامر منيب وأول مطرب مصري يجذبه للاستماع إليه كان النجم محمد منير، لافتا أن العصبية تسيطر على طابعه ولكنه منذ اليوم الأول له تعرض لحرب وليس مغرور ولكنه يحتفظ بعزة نفس.

وأضاف عمرو مصطفى، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن داخله عزة نفس مش غرور ويعتبر عزة نفسه خط أحمر، قائلا: "أنا ياما اضحك عليا بكلمة حلوة وكانوا عارفين إزاي نفسيا يتعاملوا مع عمرو مصطفى".

نجاح عمرو دياب

وأشار عمرو مصطفى، إلى أنه شارك في نجاح عمرو دياب وكان بالنسبة له هدف، مضيفا: "عمرو دياب قعد على الأرض يسمع ألحاني باهتمام واحترام واشتركنا في اعمال كثيرة"، كاشفا أن الضربة القاضية في علاقته بعمرو دياب حينما أخذ منه الميكروفون في حفل جدة وقال له "متغنيش تلحن بس".

