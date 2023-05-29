عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع بنك التعمير الألماني..

بدء التدريب على مسابقة SMAF في مدارس التعليم الأساسي ببني سويف

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم

تحت رعاية  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انطلقت فعاليات التدريب على مسابقة الصيانة البسيطة للمدارس" smaf"، والتي تنفذها مديرية التربية والتعليم، ضمن خطة الوزارة بالتعاون مع بنك التعمير الألماني، وللعام السابع، وتستهدف مدارس  التعليم الأساسى، لتشجيعها ودعمها  في القيام  بعمل مميز في مجال الصيانة البسيطة والنظافة بطريقة مؤسسية ممنهجة.


وشهد محمد عبد التواب وكيل الوزارة ، جانباُ من فعاليات تدريب القائمين على تنفيذ المسابقة ، والذي نظمته وحدة دعم اللامركزية بالمديرية ، وذلك في حضور تامر إبراهيم الدسوقي المشرف العام على مسابقة سماف بالوزارة، عبد الله أحمد عبد العزيز منسق سماف بالوزارة ، الدكتور محمد حسن  مسؤول وحدة دعم اللامركزية بالمديرية.

 

نائب محافظ بني سويف يتفقد مستجدات مشرعات حياة كريمة بقرى ناصر

وخلال زيارته  أوضح  وكيل التعليم أن المسابقة تستهدف المدارس الحكومية الرسمية بمرحلة التعليم الأساسي ( ابتدائي/ إعدادي، ورياض الأطفال "في حالة تواجدها بالمبنى المدرسي" )، مؤكداً أهمية مشاركة جميع المدارس والاستفادة من جوائز صندوق مكافأة الصيانة البسيطة ، مشيراً إلى تكليفه  لفرق التقييم بمراعاة الدقة خلال عملية التقييم ، خاصة وأن صندوق مكافأة الصيانة البسيطة للمدارس سماف، يعتبر  رافداً وآلية إضافية لتعزيز  لامركزية إدارة المدرسة في مجال الصيانة البسيطة.

 

وأضاف " عبد التواب" أن اختيار المدارس الفائزة يتم وفق معايير محددة على 3 مستويات: المستوى الأول نظافة المبنى المدرسي وحالة الأبواب والنوافذ ومقاعد التلاميذ والمعامل وتوافر معدات النظافة ومشاركة مجلس الأمناء في عمليات الصيانة، وفي حالة تساوي الدرجات يتم اللجوء لمعايير المستوى الثاني ومنها التقدم للاعتماد التربوي وتوفير موارد إضافية بواسطة مجلس الأمناء وتوافر حديقة مستغلة وكونها مدرسة مشتركة  أو غير مشتركة ، ثم موقع المدرسة "ريف أو حضر" وعند تساوي الدرجات بعد إضافة درجات المستوى الثاني يتم اللجوء لمعايير المستوى الثالث المتمثلة في الإنجازات المتميزة لمجلس الأمناء وتواجد الأنشطة  والمبادرات المتميزة للمدرسة.

 

من جانبه قال محمد حسن  مسؤول وحدة دعم اللامركزية بالمديرية، إن التقدم للمسابقة  يتم من خلال استيفاء استمارة التقدم وتسليمها للجنة سماف بوحدة دعم اللامركزية بالإدارة التعليمية المعنية، حيث تختلف الجائزة من مدرسة إلى مدرسة بحسب عدد الفصول وأعداد التلاميذ بها حيث يزيد عدد المدارس المشاركة في المسابقة هذا العام عن 246 مدرسة على مستوى المحافظة.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ببنى سويف بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نائب محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهم

شرع ربنا .. حسن شاكوش يفجّر مفاجأة بعد انفصاله عن ريم طارق

مسكن الزوجية.. قرار بتمكين زوجة حسن شاكوش من فيلا أكتوبر

إجراء عاجل من روسيا بعد هجمات أوكرانيا على المناطق الحدودية

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

على عكس المتوقع.. قرار مفاجئ من كولر في مباراة الأهلي والوداد

ترشيحاتنا

بعد خسارة المعركة.. القوات الأوكرانية تهاجم باخموت بالمدفعية على استحياء |تفاصيل

انتداب المعمل الجنائي في حريق مبنى جهاز مدينة 15 مايو

"بطاقة معايدة".. تفاصيل مساعدة وزير دفاع أوكرانيا للجيش الروسي بقصف مخازن الصواريخ

حققت ثروة طائلة.. فيديو صادم لمتسولة يثير جدلا بـ السعودية

اشتري وخد الجنسية.. وكيل غرفة التطوير العقاري يكشف تفاصيل محفزات الشراء بمصر

بتكلفة 10 جنيه .. طريقة عمل آيس كريم بالخوخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دخول زجاجة مزيل عرق إلى جسد إيراني.. كيف تصرف الأطباء؟

هل سيلعب مباراة الوداد| التفاصيل الكاملة لأزمة إصابة حمدي فتحي

سيدة تعثر على وجه الرئيس السادس عشر لـ أمريكا فى ثمرة فاكهة

حيلة منتشرة لسلق البيض تتسبب في كارثة لوجه سيدة..صور

فيديو

مبقولش لبناتي لا.. تامر هجرس يكشف عن علاقته بأسرته وأصعب موقف في حياته

عائد أرباحها أسبوعي.. تفاصيل شهادة ادخار بنك قناة السويس الجديدة

بشكل مفاجئ .. تراجع أسعار الدولار | والذهب يحافظ على هيبته ..فيديو

ذكور فقط.. قبول دفعة جديدة من الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية وسحب الملفات حتى1 يوليو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ