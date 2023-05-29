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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتفقد مستجدات مشرعات حياة كريمة بقرى ناصر

صدى البلد

 زار اليوم الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ  بني سويف مركز ناصر، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة ، وذلك بحضور العقيد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة ، على يوسف  رئيس مركز ناصر.

 

 يأتي ذلك فى إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،  بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المرحلة الأولى من  المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للوقوف على الموقف التنفيذي وتذليل المعوقات أولاً بأول لتسريع وتيرة العمل بها. 

 

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وخلال الزيارة، تفقد نائب المحافظ، مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات المبادرة بقرى وتوابع الوحدة المحلية لقرية الحمام في المرافق الخدمية والحيوية المختلفة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتضامن والشباب والرياضة والكهرباء والزراعة  ومشروعات التنمية المحلية المتعلقة بالمواقف العمومية للسيارات والأسواق ونقاط الإطفاء وغيرها من المرافق.

 

حيث أشار  نائب المحافظ الدكتور عاصم سلامة  إلى توجيهات المحافظ بأهمية المتابعة المستمرة  لسير العمل بمشروعات المبادرة التي تستهدف تحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى تكليفات رئاسة الوزراء باستمرار متابعة المشروع ، الذي يستهدف إحداث تطوير في كل التجمعات الريفية بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة لإحداث نقلة كبيرة في جميع الخدمات وكل القطاعات.

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