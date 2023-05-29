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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يواصل اجتماعاته مع المختصين لضبط وتعظيم عوائد منظومة الإعلانات

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعاً ، لمتابعة منظومة الإعلانات وذلك بحضور: المهندس محمود سعد رئيس الأمانة الفنية باللجنة العليا للإعلانات،  هاني الجويلي رئيس  الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، عمرو محمود مدير الشؤون المالية ،  أحمد دسوقي مدير التفتيش المالي والإداري،   يأتي ذلك  في إطار  تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم ، محافظ بني سويف. 

 

ناقش الاجتماع ،ما تم تنفيذه من تكليفات ، خلال اجتماعات سابقة ، لتحسين الأداء بمنظومة الإعلانات ومراجعة ما تم اتخاذه حيال الالتزام بالشروط والإجراءات القانونية والفنية اللازمة لضبط وإصدار التراخيص للقضاء على العشوائية في وضع الإعلانات، مع تكثيف الحملات لإزالة الإعلانات المخالفة ، ومراجعة الموقف القانوني للتراخيص، وموقف تحصيل مستحقات المحافظة لدى شركات  الدعاية والإعلان.

 

كما  تم استعراض تنفيذ الحلول التي تم اقتراحها والمتعلقة بالتنسيق بين جهات الولاية صاحب حق الامتياز الإعلاني في بعض المواقع والأماكن والمرافق العامة، وكذا متابعة الخطوات المنفذة في مجال تطبيق حوكمة الإعلانات وفق أسس ومعايير التنسيق الحضاري الواردة من الجهاز القومي ، والالتزام بضوابط استخدام الإنارة العامة الخاصة بالشبكة القومية بنطاق الوحدة المحلية والتي تستخدم في إضاءة الإعلانات وذلك وفق قرارات  ترشيد استهلاك الطاقة الصادرة من  رئاسة مجلس الوزراء.

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