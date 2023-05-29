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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف:إزالة 47 حالة تعد بعد يومين على بدء حملات المرحلة الثانية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،استمرار  العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 21  لإزالة التعديات ، الجاري  تنفيذها  تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة  لأملاك الدولة ،والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم " أمس " إزالة  22حالة تعد  على مساحة 335متر " أراض  تابعة للآثار  ،الصرف" ، ليصل إجمالي ما تم إزالته ( على مدار يومي السبت والأحد الماضيين ) إلى 47 حالة تعد  منها ( 42 حالة تعد مباني + 5 حالات زراعات ) ،ضمن المرحلة الثانية من الموجة الحالية التي انطلقت في  27 مايو الجاري وتستمر حتى 16  يونيو المقبل.

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وأكد المحافظ الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية،ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة ،و التنسيق بين غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وبحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة،قد بدأت  بالمرحلة الأولى في الفترة من  29 أبريل الماضي إلى 19مايو الجاري،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبانى وزراعات"،وتستكمل بالمرحلة الثانية التي انطلقت " السبت الماضي" لتختتم بالمرحلة الثالثة والمقرر إجراؤها  خلال الفترة من 24  يونيو إلى 14 يوليو  المقبل.

بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

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