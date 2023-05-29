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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنظيم ندوة بعنوان "الإرشاد الأسرى لأمهات الأطفال ذوى الإعاقة البصرية" بجامعة بني سويف

صدى البلد

 

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة،  خلال جلسته رقم 221، على تنظيم كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة ندوة بعنوان " الإرشاد الأسرى لأمهات الأطفال ذوى الإعاقة البصرية" بمدرسة النور، وعقد قوافل اكتشاف وتشخيص وتأهيل ذوى صعوبات التعلم.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة على أهمية  الندوة في إرشاد الأسرة  حول الخيارات الطبية والعلاجية والتربوية والاجتماعية المتوفرة، ويدلهم أيضاً على كيفية الحصول على المعلومات والمشاركة الفاعلة في تدعيم صورة إيجابية عن ذوي الاحتياجات الخاصة وإيفائهم كافة الحقوق التي تكفل لهم حياة كريمة.

 

ولفت إلى أن دور الإرشاد لا يقتصر على توضيح كيفية التعامل مع الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط بل يشمل توضيح أهمية دور الأسرة  في ترسيخ هذا المفهوم.

 

بني سويف جامعة بنى سويف ذوي الاعاقة البصرية ذوي الاحتياجات الخاصة ذوى الاحتياجات الخاص صعوبات التعلم لمركز الإعلامي مجلس جامعة بني سويف

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