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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنى سويف يستقبل طبيبا تبرع بـ1.5 مليون جنيه للمستشفى الجامعي

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، الطبيب وحيد رمضان الذى تبرع بمبلغ 1.5 مليون جنيه لشراء جهاز أشعة وأدوات للعمليات لوحدة الحوادث بالمستشفى الجامعي، وذلك بحضور الدكتور علاء عبد الحليم نائب رئيس الجامعة الأسبق لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور هشام بشرى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب البشرى.

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وخلال اللقاء توجه رئيس الجامعة بالشكر إلى الدكتور وحيد رمضان و رحب بتقديم أوجه الدعم لمستشفيات جامعة بني سويف، مشيرا إلى أن المستشفيات تعمل جاهدة بكل كوادرها الطبية المتميزة على تقديم خدمة متميزة ومتكاملة لجميع المرضى والمترددين على مستشفياتها وعياداتها وأقسام الاستقبال.

وأعرب الدكتور منصور حسن، عن تقدير الجامعة لتلك المبادرة التي تجسد دعم ومساندة المجتمع المدني للمستشفيات الجامعية التي تقدم الخدمة الطبية إلى قطاع كبير من المواطنين على مستوى المحافظة بشكل عام وعلى مستوى شمال الصعيد بشكل خاص.

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