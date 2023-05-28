محافظ بني سويف يتابع مع مسئولي التعليم تصحيح وتقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولى التعليم،سير أعمال تصحيح امتحانات الفصل الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، والتي كان قد جرى عقدها في الفترة من 18 إلى 24 مايو الجاري ، حيث بلغ إجمالي المتقدمين للامتحانات أكثر من 61ألف طالباً وطالبة تم توزيعهم على 310 لجنة على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة

جاء ذلك خلال تواصل وكيل وزارة التعليم الأستاذ محمد عبد التواب مع المحافظ،للاطمئنان على انتظام العمل داخل لجان تقدير الدرجات والنظام والمراقبة،حيث أشار وكيل الوازرة إلى "زيارته اليوم" لمقر لجنة النظام والمراقبة و تقدير الدرجات بالقطاع " أ " بمدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية ، والذي يشهد أعمال تصحيح وتقدير درجات لأكثر من 30 ألف طالبا وطالبة بالمدارس التابعة لإدارات تعليم ،بني سويف وببا واهناسيا، وذلك بالتزامن مع انتظام أعمال التقدير بالقطاع الثاني " ب" ، ويشمل ( الواسطى ، ناصر ، سمسطا ، الفشن ) ومقره مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بإجمالي طلاب 30 ألف طالبا وطالبة

وخلال الزيارة، التي رافقه خلالها ، مصطفى كامل نقيب معلمي بنى سويف ، و أحمد عزت مدير ادارة تعليم بنى سويف و حمدي فاروق رئيس لجنة النظام والمراقبة ، ورضا جمعه رئيس لجنة التقدير بقطاع " أ "، حيث اطمان على انتظام منظومة العمل داخل كنترول الشهادة الاعدادية ، متفقداًحجرات لجنة النظام والمراقبة والحاسب الآلي وحجرات الرصد والمراجعة و حجرات تقدير الدرجات والتي بدأت الخميس الماضي

وتبادل وكيل التعليم أطراف الحديث مع المعلمين القائمين على أعمال تقدير الدرجات واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم ، مؤكداً على توفير كافة التيسيرات اللازمة لإجراء أعمال التصحيح في جو مناسب والمراجعة بكل دقة مطالبا بتوخي الحرص والدقة التامة عند مراجعة كراسات الإجابة وعدم ترك أي جزئية في الأسئلة دون تصحيح حرصا على مصلحة الطلاب ومنح كل طالب حقه كاملاً مع التأكيد على مراعاة الدقة قبل وبعد عملية رصد الدرجات تفاديا لأية أخطاء تضر بصالح الطلاب ،مع التشديد على الإلتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال لجنتي النظام والمراقبة وتقدير الدرجات وتنفيذ تعليمات الأمن والسلامة و استمرار أعمال النظافة وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة داخل غرف الكنترول