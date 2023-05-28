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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف: إزالة 27 تعديا في اليوم الأول من المرحلة الثانية للموجة21

ازالات بني سويف
ازالات بني سويف

  تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل بالمرحلة الثانية من الموجة الـــ 21  لحملات إزالة التعديات تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ،وتضمن الإشارة إلى أنه تم" أمس السبت " إزالة 27حالة تعد  بواقع (22 حالة تعد على مساحة 545 متر على أرض ولاية  الري والصرف + 5 حالات  تعد  على مساحة3 قراريط ) ،وذلك في أول يوم من المرحلة الثانية من الموجة الحالية ، والتي يتم تنفيذها في الفترة من 27 مايو الجاري وحتى 16  الشهر المقبل

وأكد المحافظ الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية،ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة ،و التنسيق بين غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وبحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة،قد بدأت  بالمرحلة الأولى في الفترة من  29 أبريل الماضي إلى 19مايو الجاري،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبانى وزراعات"،وتستكمل بالمرحلة الثانية التي انطلقت "أمس" ، لتختتم بالمرحلة الثالثة والمزمع إجراؤها  خلال الفترة من 24  يونيو إلى 14 يوليو  المقبل

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