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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ناشدت المواطنين عدم الخروج|بني سويف ترفع حالة التأهب بسبب تقلبات الطقس والرياح الشديدة

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

 

واصلت الوحدات المحلية تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات بالتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة ، والتعامل العاجل مع أية تداعيات ناتجة عن تقلبات الطقس التي تشهدها المحافظة " حاليا " وهي عبارة عن رياح شديدة  محملة بالأتربة تمر بالمدن والقرى ،والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية ، خاصة شركات المرافق للتعامل العاجل مع أية تداعيات قد تحدث على أعمدة الكهرباء  وأية تأثيرات على محطات المياه وغيرها من المرافق

 

حيث واصل اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، متابعته الميدانية لتنفيذ تكليفات المحافظ في هذا الشأن على مستوى المراكز والمدن ، وتم التعامل العاجل مع بعض التداعيات الناتجة عن الرياح الشديد كإصلاح ميل أعمدة إنارة وسقوط أشجار قريبة من المنازل وغيرها من التداعيات التى يتم التعامل معها اولا بأول حفاظا على سلامة المواطنين وانتظام الخدمات الحيوية ومنع أي معوقات مرورية قد تحدث ، وذلك بمتابعة لحظية من محافظ بني سويف لكل التقارير اللحظية والجهود المبذولة من خلال غرفة أزمات المحافظة .

محافظ بني سويف يطمأن على سير امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

وتجدد المحافظة مناشدتها  المواطنين عدم الخروج إلا في حالات الضرورة حتى انتهاء تقلبات الطقس وعودة الأمور لطبيعتها ، مع ضرورة تجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات والأسقف المعدنية وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تتأثر سلبا بتلك العاصفة ، وذلك حفاظا على سلامتهم

وشملت الجهود المنفذة بمركز ومدينة بنى سويف ،التعامل مع 3 حالات لسقوط اعمدة بدون اصابات او خسائر بشارع عبد السلام عارف وشارع الجزارين وامام ماكدونالد ، وتم ايضا التعامل مع عدد 2 عامود ديكوري بكورنيش النيل وعامود خلف رنين بطريق السادات ،بالتنسيق مع طوارئ الكهرباء، وتم  التعامل مع سقوط فرع شجرة بشارع 3بنى سويف الجديدة،  كذا تمام التعامل مع سقوط نخلة أمام قاعة البارون بطريق السادات ، و التعامل مع عدد 2 يافطة اعلانات بميدان المديرية وأمام نادى الطلائع

رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة الميدانية الموسعة : علاء عيد مدير الأزمات ونواب رؤساء الوحدات المحلية ، وفي بني سويف فواز  رجب وأسماء مجدي  نائبي رئيس المدينة وغيرهم من التنفيذيين المعنيين

تجدر الإشارة إلى أنه قد أعلنت هيئة الأرصاد المصرية  " اليوم " عن استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب البلاد (وسط وجنوب الصعيد ) وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة أحيانا، ومصحوبة بصوت الرعود على مناطق متفرق ، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق سالفة الذكر، نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، ويلحظ نشاط لرياح خلال هذه المناطق أيضا، مما يؤدى إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية، وتهطل على السواحل الشمالية الغربية فهي أمطار، ودرجة الحرارة على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية

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