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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يطمأن على سير امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم


 

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،على انتظام سير وأعمال الامتحانات النظرية لطلبة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023، والتي انطلقت "اليوم" وتختتم  الخميس 8 يونيو المقبل ، وتستكمل بامتحان العملي،الذي يعقد في الفترة من 9  إلى 16 يونيو، حيث يؤدى أكثر من 28 ألف طالباً وطالبة الامتحانات أمام 97 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة،، وتشمل امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية في كافة أنظمة التقدم (نظامي 3 و 5 سنوات/إعداد مهني/تعليم وتدريب مزدوج )

 

ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الاستعدادات التي أعدتها المحافظة بالتنسيق مع التربية والتعليم والجهات المعنية لخروج الامتحان بالشكل المطلوب،مؤكدا على أهمية متابعة  توافر كافة أوجه الراحة والتهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة،وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطالب أداء امتحاناته بيسر وسهولة

من جانبه أشار الأستاذ محمد عبد التواب وكيل وزارة التعليم،إلى أنه تم  تشكيل غرف عمليات فرعية بالإدارات على اتصال  دائم  على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات المركزية بديواني الوزارة و المحافظة ، لمتابعة سير الامتحانات ،والاطمئنان على تذليل كافة العقوبات، حيث يؤدى الامتحان أكثر من 28  ألف و 600 طالباً وطالبة ، في مختلف قطاعات التعليم الفني بواقع ( 15870 للصناعي في 57 لجنة/ 4695 للزراعي في 17  لجنة /7586 للتجاري  في 22 لجنة ،265 للفندقي في لجنة عامة ) ، منوها عن التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين مركز توزيع الأسئلة و وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان وكذلك تجميع أوراق الإجابة حتى تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة ، بجانب التنسيق  مع الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة ، علاوة على التنسيق مع الكهرباء لعدم انقطاع التيار فترة الامتحان والعمل توفير الجو المناسب لخروج الامتحانات بالشكل المطلوب

حيث أكد وكيل التعليم ، انتظام طلاب وطالبات الدبلومات داخل اللجان ،وذلك من خلال تواصله مع مديري عموم الديوان ومديري ووكلاء الإدارات ومسؤولي التعليم الفني ورؤساء ومراقبي اللجان على مستوى المحافظة  من خلال غرفة العمليات "منذ الصباح الباكر" ومتابعة وصول أوراق الأسئلة لجميع اللجان لحظة بلحظة ،منوها  عن تكليفاته لرؤساء  اللجان باتخاذ  الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات متعلقة بالغش بكافة وسائله (حيازة تليفونات محمولة وأجهزة إليكترونية  داخل اللجان ،)  ومصادرة  أي تليفون محمول في حالة ضبطه أثناء دخول الطلاب اللجان  وتطبيق القانون والقرارات الوزارية  في هذا الجانب،و عدم السماح مطلقاً بدخول الحقائب إلى مقر اللجنة ، وكذا أى فرد باستثناء المصرح لهم بمتابعة الامتحانات ،

كما تم التشديد على حظر دخول أو تجول عمال الخدمات داخل اللجان التي يؤدي بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة ، وتحت إشراف مراقب الدور للضرورة القصوى والحالات الطارئة ، والتأكد من استيفاء الشروط القانونية لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات وأخذ القرارات اللازمة بالموانع عليها ، بجانب التزام رئيس اللجنة ومسؤول الأمن بعدم مغادرتها إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة ، وأنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق اللجنة

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