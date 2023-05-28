محافظ بني سويف: على المواطنين الابتعاد عن الأماكن الخطرة خلال العاصفة الترابية

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بالتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة ، والتعامل العاجل مع أية تداعيات ناتجة عن تقلبات الطقس التي تشهدها المحافظة حاليا وهي عبارة عن عاصفة محملة بالأتربة تمر بالمدن والقرى ، مؤكدا على التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية ، خاصة شركات المرافق للتعامل العاجل مع أية تداعيات قد تحدث على أعمدة الكهرباء وأية تأثيرات على محطات المياه وغيرها من المرافق.



وأهاب المحافظ بالمواطنين عدم الخروج إلا في حالات الضرورة حتى انتهاء تقلبات الطقس وعودة الأمور لطبيعتها ، مع ضرورة تجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات والأسقف المعدنية وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تتأثر سلبا بتلك العاصفة ، وذلك حفاظا على سلامتهم

كما كلف محافظ بني سويف مسؤولي الإعلانات ورؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع أصحاب الإعلانات في الشوارع والميادين للتعاون في تأمينها وعدم تحركها أو قوعها والذي قد يعرض المارة من المواطنين لسوء أو مكروه أو يعطل حركة المرور.

تجدر الإشارة إلى أنه قد أعلنت هيئة الأرصاد المصرية " اليوم " عن استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب البلاد (وسط وجنوب الصعيد ) وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة أحيانا، ومصحوبة بصوت الرعود على مناطق متفرق ، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق سالفة الذكر، نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، ويلحظ نشاط لرياح خلال هذه المناطق أيضا، مما يؤدى إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية، وتهطل على السواحل الشمالية الغربية فهي أمطار، ودرجة الحرارة على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية