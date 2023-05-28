عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنى سويف تكرم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على دورة اليونسكو للتحول الرقمي

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

كرم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة خلال جلسته رقم 221، الدكتور هاني سليمان النشار منسق عام التحول الرقمي، والدكتورة أمنية حسن الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتورة مني كمال أمين الأستاذ بكلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة، والدكتورة أميمة فوزي الأستاذ بكلية العلوم، الحاصلين على دورة التحول الرقمي المعتمدة من مركز اليونسكو للتعلم الرقمي.

محافظ بني سويف: على المواطنين الابتعاد عن الأماكن الخطرة خلال العاصفة الترابية

ناشدت المواطنين عدم الخروج|بني سويف ترفع حالة التأهب بسبب تقلبات الطقس والرياح الشديدة

من جانبه، أكد رئيس الجامعة على أهمية تطوير برامج التدريب في مجال التعلم عن بعد واستخدام التكنولوجيا، لافتاً إلى أن الدورة تهدف إلى دعم التحول الرقمي في مجالات التعليم والتعلم بمختلف مؤسسات التعليم العالي وتطوير كفاءة الكوادر التعليمية، و تعزز التشارك والمنفعة المتبادلة للموارد التعليمية عالية الجودة في إنتاج مقررات رقمية  في ظل التطور الرقمي الذي يشهده العالم الجامعي.

 

استخدام التكنولوجيا أستاذ بكلية العلوم الدكتور منصور حسن هيئه التدريس جامعة بنى سويف ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الاحتياجات مؤسسات التعليم محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

معيط: العائد من الزيادات في ضريبة الدمغة يقدر بقيمة 5 مليارات جنيه

لعبة فاضحة وسهرة حمراء.. كواليس قتل عجوز الباجور بيد حسناء إمبابة وعشيقها

موضوعات متعلقة

بني سويف: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من حملات الموجة الــ 21 لإزالة التعديات

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يلتقي أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

تقلبات جوية حادة..الأرصاد تفجر مفاجأة وتوجه تحذيرات عاجلة من الطقس.. تفاصيل

أنا كنت فرعونية بالحياة السابقة| إليسا تغازل الشعب المصري.. فيديو

أخبار الأهلي.. إصابة الجوكر وحجز دعوى الانضباط للحكم وكاف يورط الوداد

ثلاثي تحكيم مصري لإدارة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

النواب يوافق على تخفيض ضريبة من مقابل الدخول أو الاستخدام من 20% إلي 10 %

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. إصابة مرعبة تضرب الأهلي .. تفاصيل

الدكتور قاللي عندك شيطان في وشك|حكاية مأساوية لفتاة ضحية مركز تجميل.. تفاصيل صادمة

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة ويكرم الفائزين فى بطولة الدرع العام للرماية الدولية

أم تثير الجدل بجوابات صغيرة لطفلتها .. شاهد

فيديو

عاجل.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة ويكرم الفائزين فى بطولة الدرع العام للرماية الدولية

أختي في الرضاعة واستخسرتها.. اعترافات مثيرة لقاتل عروس إمبابة

تراجع جديد في أسعار الذهب والدولار.. تعرف على سعر عيار 21 اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ