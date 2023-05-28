جامعة بنى سويف تكرم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على دورة اليونسكو للتحول الرقمي

كرم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة خلال جلسته رقم 221، الدكتور هاني سليمان النشار منسق عام التحول الرقمي، والدكتورة أمنية حسن الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتورة مني كمال أمين الأستاذ بكلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة، والدكتورة أميمة فوزي الأستاذ بكلية العلوم، الحاصلين على دورة التحول الرقمي المعتمدة من مركز اليونسكو للتعلم الرقمي.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة على أهمية تطوير برامج التدريب في مجال التعلم عن بعد واستخدام التكنولوجيا، لافتاً إلى أن الدورة تهدف إلى دعم التحول الرقمي في مجالات التعليم والتعلم بمختلف مؤسسات التعليم العالي وتطوير كفاءة الكوادر التعليمية، و تعزز التشارك والمنفعة المتبادلة للموارد التعليمية عالية الجودة في إنتاج مقررات رقمية في ظل التطور الرقمي الذي يشهده العالم الجامعي.